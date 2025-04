“Mejor la educación que la prohibición”: Sheinbaum aclara postura sobre narcocorridos a Billboard

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las preguntas de la reportera de Billboard acerca de la polémica que se ha generado en torno a los narcocorridos, género musical que ha generado diversas medidas y prohibiciones a nivel estatal debido a que ha sido interpretado como apología de la violencia.

Estos hechos han generado altercados como en La Feria del Caballo de Texcoco, donde el cantante Luis R. Conriquez se negó a cantar narcocorridos.

¿Se prohibirán los narcocorridos?

La reportera de Billboard apeló la posibilidad de una regulación en lugar de una prohibición para este género musical en específico, por lo que la presidenta de México ofreció una aclaración.

“Tampoco hay regulación. Bueno, pasa por Gobernación pero realmente no hay censura. Lo que hay es una clasificación de qué se puede ver según qué edad. Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso, hay otras que me parecen que son importantes”, explicó.

La presidenta detalló que hay otros sectores donde sí se aplican las prohibiciones, como el caso reciente de la expulsión de los dulces y frituras de las escuelas, debido a que es materia de salud pública. En este caso, Sheinbaum aclaró la prohibición contra los narcocorridos realizada a nivel estatal.

“Aunque lo están prohibiendo en espacios públicos, no es que prohíban que alguien en su casa escuche (...) Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición”, explicó la presidenta de México.

Sin embargo, sí reiteró su desacuerdo de mostrar proyecciones de rostros de miembros del crimen organizado en un concierto. Por lo tanto, la presidenta también respeta las medidas que cada gobierno estatal está tomando, aunque prefiere “una cultura de paz”, como ella lo definió en su conferencia matutina.