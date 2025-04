Misión electoral europea en Ecuador: "molestos con la narrativa de fraude"

Los observadores europeos no ven fundamento a la acusación de fraude. DW habló con el presidente de la delegación del Parlamento Europeo que viajó a Ecuador con motivo de las elecciones."Estamos muy molestos con esto de las narrativas de fraude. Nosotros no hemos visto nada que justifique estas acusaciones”, dijo a DW Nacho Sánchez-Amor, quien presidió la delegación del Parlamento Europeo que viajó a Ecuadorpara la segunda vuelta electoral. Como parte de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE), una delegación de diputados de todas las fracciones de la Eurocámara estuvo presente en ambas jornadas electorales de 2025 en el país.

La MOE, como es usual en todas sus intervenciones, hizo público dos días después de la jornada electoral (15.04.2025) su informe preliminar. Las sombras de fraude se ciernen sobre el reelecto presidente Daniel Noboa y los observadores europeos ven en las acusaciones cruzadas, más bien, una dudosa mala práctica. A este respecto, según la MOE, habrían sido variopintas las acusaciones y las predicciones sobre lo que pasaría.

"Nos han hablado de urnas llenas previamente, de una lluvia de actas falsificadas, de un recuento paralelo del ejército. Pero, ¿por qué no miran a la gente? La gente ha votado en su inmensa mayoría con normalidad, tranquilidad, pacíficamente. No vamos a arrojar sobre el país una sombra de duda. A los candidatos -que no llevan sus dudas a los tribunales- los deja sin cuidado, pero al pueblo le queda la desconfianza en las instituciones. Ésa es nuestra preocupación”, comenta el presidente de la delegación del Parlamento Europeo que observó las elecciones de Ecuador.

Después de pasar tres meses en el país, la MOE entregará su informe final en junio; en él se incluirá el análisis del sistema electoral y las recomendaciones de los especialistas electorales para mejorarlo. Por lo pronto, el informe preliminar titula: "Jornada electoral transparente y bien organizada desmiente narrativas de fraude, si bien quedan reformas por abordar”.

Dudas estructurales

Días después de la reelección de Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), su contrincante, Luisa González, de Revolución Ciudadana (RC), sigue hablando de fraude y de que va a presentar la pruebas de ello. La doble función simultánea del presidente Noboa, como mandatario y como candidato y el no haber pedido licencia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es una de las mayores faltas que le echan en cara sus adversarios. A este respecto, de "una debilidad institucional en Ecuador” habla Sánchez-Amor.

Entonces, ¿a pesar de la debilidad institucional hay que creer en el Consejo Nacional Electoral? "No creemos ciegamente en el CNE. Hay varios planos”, responde Sánchez-Amor. "Tanto el CNE como el TCE debieron reaccionar a la no petición de licencia. No se atrevieron; no quisieron; buscaron alguna excusa procedimental para no enmendar. Esta situación, a todas luces, provocó un desequilibrio. Y nosotros hemos hablado de 'campaña desequilibrada'. No obstante, hemos resaltado en el informe que el CNE ha hecho bien la organización desde el punto de vista práctico, burocrático, de recuento, de los medios”, puntualiza.

Ecuador, quince años después

Cabe recordar que la observación electoral europea vuelve después de 15 años a un Ecuador muy diferente. "Hacía mucho que no venía una MOE a Ecuador. Pero no volvemos porque ahora sea un socio comercial importante. Vinimos porque nos invitaron y porque consideramos que eran unas elecciones importantes”, sostiene Sánchez.

No hay que olvidar que Daniel Noboa llegó a la presidencia del Ecuador hace poco más de 18 meses, luego de una campaña electoral cruenta. En ese período, la violencia en el país no ha hecho más que aumentar, a pesar de las controvertidas medidas tomadas por Noboa en un prolongado estado de excepción.

Curiosamente, esta situación no adquiere relevancia en el informe de la MOE. ¿Por qué? "No nos parece que haya sido un factor que haya determinado las elecciones. En alguna zona conflictiva quizás, pero después de tres meses presentes en el país, nuestros observadores concluyen que el crimen organizado no ha determinado la votación”, responde Sánchez-Amor.

El cuchillo de la seguridad

¿Y la promesa de mano dura tampoco la ha determinado? "Desgraciadamente, es una tendencia universal. En sociedades sin tejido institucional fuerte, el discurso de la seguridad entra como cuchillo caliente en mantequilla. Vemos que el sistema Bukele podría extenderse, más aún apoyado por el modelo Trump, cuyo ejercicio del poder ya no encuentra límite”, responde Sánchez- Amor.

Haciendo alusión a la ETA en España y aI IRA en Reino Unido, el eurodiputado por España recalca: "Esas democracias no sacrificaron la democracia por la seguridad. Con una institucionalidad fuerte, el ciudadano no tiene por qué elegir entre las libertades y la seguridad”. Así se cierra el círculo que empieza en las, según la MOE, infundadas denuncias de fraude en la jornada electoral de Ecuador y la debilidad de sus instituciones.

"En Ecuador, la normalizada e incluso frívola narrativa del fraude -sin pruebas, sin acudir a los órganos de verificación- deja un fondo de descontento y desconfianza en las instituciones, el ciudadano siente que algo no va bien”, comenta Sánchez-Amor. A pesar de todo, "en las votaciones, yo he visto a una ciudadanía que ejerció su derecho al voto con responsabilidad e incluso alegría. He visto a un ciudadano y un país infinitamente más preparado y educado que su clase política”, concluye.

