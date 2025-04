¿Qué ha sido del movimiento pacifista alemán?

Miles de personas se unirán este fin de semana en Alemania a las tradicionales marchas por la paz de Semana Santa, pero el apogeo del movimiento pacifista parece haber quedado atrás.Se espera que decenas de miles de personas se unan este fin de semana a unas 120 protestas pacifistas en todo el país, cuando el movimiento pacifista alemán prepara sus tradicionales marchas de Pascua por la paz, mientras el próximo gobierno que probablemente encabezará Friedrich Merz se propone gastar miles de millones en rearmar el país y pretende aumentar el número de reclutas de la Bundeswehr de los 83.000 actuales a 203.000 para 2031 con un programa voluntario.

La opinión de los alemanes sobre la guerra y la paz es actualmente compleja: las encuestas del instituto de investigación Forsa (realizadas en marzo y abril para los medios de comunicación RTL y NTV) revelaron que, si bien la mayoría de los alemanes (54%) teme ahora que el país pueda verse arrastrado a la guerra de Ucrania, sólo uno de cada seis habitantes estaría dispuesto a luchar por el país.

Las marchas de Semana Santa en sí son muy eclécticas, ya que cada una de las 120 protestas publica sus propios llamamientos, en los que se plantean distintas reivindicaciones y se llama la atención sobre diferentes conflictos en todo el mundo. Pero, según Kristian Golla, que ayuda a coordinar las manifestaciones a través de la organización "Red del Movimiento Alemán por la Paz”, hay algunas reivindicaciones clave comunes a todas: todas las manifestaciones se oponen a la "excesiva acumulación de armas en Alemania y Europa”, piden más esfuerzos diplomáticos para poner fin a las guerras "especialmente en Ucrania y Gaza”, exigen el desmantelamiento de todas las armas nucleares y se oponen al estacionamiento de misiles balísticos de alcance medio en Europa.

"Creo que es importante señalar que hay alternativas, que no se trata sólo de rearme, rearme, rearme: ¿es ese el camino correcto?”, dijo Golla a DW. "Creo que los políticos están intentando ofrecer una solución que no es realmente una solución. ¿Es cierto realmente que una vez que Rusia haya ocupado Ucrania, ocupará la mitad de Europa Occidental? No estoy muy seguro de que eso sea realmente cierto”.

Tiempos difíciles para los pacifistas

Olaf Müller, pacifista y profesor de filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín, cree que el movimiento pacifista alemán se encuentra en uno de sus momentos más bajos en décadas.

"Creo que el movimiento pacifista está desmoralizado”, declaró a DW. "Y una de las razones es que si ahora sales a la calle contra el militarismo eres sospechoso al instante de hacerle el juego a Putin”.

Es cierto que, a pesar de las protestas de esta semana, el movimiento pacifista alemán ha experimentado un drástico declive desde su apogeo en la década de 1980, cuando la Guerra Fría tocaba lentamente a su fin y los movimientos por la libertad se extendían por la Europa comunista.

Los alemanes tienen cada vez más miedo a la guerra, entre otras cosas por los recientes acontecimientos en la Casa Blanca. "En estos momentos, los alemanes tienen miedo porque ya no están seguros de que se mantenga la garantía de seguridad del tratado de la OTAN”, afirma Müller.

A su juicio, hay alternativas prácticas a la defensa militar, y sostiene que, si Alemania restableciera el servicio militar obligatorio, habría que dar a la gente la alternativa de formarse en resistencia civil no violenta y desobediencia civil. Algunas ciudades y pueblos ucranianos han practicado de hecho tales métodos contra los invasores rusos.

¿Qué ha sido del movimiento pacifista?

Annette Ohme-Reinicke, socióloga de la Universidad de Stuttgart y autora de un libro sobre la historia de los movimientos sociales, opina que el movimiento pacifista alemán se ha visto socavado por otras preocupaciones desde el final de la Guerra Fría, cuando la sociedad empezó a "mirar hacia otro lado” en relación con las cuestiones de la guerra y la defensa.

Mientras tanto, argumenta, los alemanes se han preocupado mucho más por asuntos sociales: las dificultades de la inflación, el aumento de los alquileres y el mero hecho de intentar asegurarse la vida han creado una sensación de ansiedad en la población, mientras que un sistema económico más neoliberal, y el individualismo que conlleva, han socavado los movimientos sociales en general.

Los politólogos Klaus Schlichte y Stephan Hensell, de la Universidad de Bremen, instan a reflexionar: "Por escandaloso que pueda parecer en este momento, cualquiera que esté interesado en la estabilidad de Europa tendrá que empezar a pensar ya en iniciar un nuevo proceso de desarme. La carta blanca para el armamento, que se decidió precipitadamente, debería ser en realidad un motivo para que todos los expertos pensaran en este tipo de soluciones al dilema de la seguridad. Esa sería la misión histórica de la investigación para la paz", escribieron en el diario Frankfurter Rundschau.

(md/ers)