Recientemente, en el inicio de la Semana Santa del presente año, un equipo de arqueología descubrió un jardín en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo cual confirmaría aún mas que el santuario cristiano resguarda la verdadera tumba de Jesús.

Sin embargo, cuando un internauta en X preguntó a Grok sobre la veracidad del descubrimiento, la IA mostró una ligera sospecha.

¿Qué opinó Grok sobre el jardín en el Santo Sepulcro?

National Geographic documentó los hallazgos realizados por un equipo de arqueólogos, encabezado por Francesca Stasolla, profesora de Arqueología en la Universidad La Sapienza de Roma. En el Santo Sepulcro, lugar donde se alberga la supuesta tumba de Jesús, se encontró jardín de olives y vides que datan de más de dos mil años.

Este descubrimiento correspondería a lo mencionado por el versículo bíblico de Juan 19: 41. “Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno”, menciona la escritura.

Sin embargo, cuando un usuario preguntó a Grok en X sobre la veracidad de la noticia, respondió que el descubrimiento no posee la verdad absoluta sobre la tumba de Jesús.

"Hola, la noticia tiene algo de verdad, pero no es tan definitiva como dice. En 2025, arqueólogos encontraron restos de plantas y un jardín antiguo en la Iglesia del Santo Sepulcro, datados de la época de Jesús (...) Esto no es una prueba absoluta, ya que la arqueología no puede confirmar eventos religiosos con certeza“, contestó.

Al final, la IA argumentó que un evento religioso no puede ser totalmente comprobado por medio de pruebas.

"La fe y la historia influyen mucho en cómo se interpreta esto, así que depende de tu perspectiva. En resumen, hay hallazgos que apoyan la tradición, pero no son “pruebas definitivas”, concluyó.