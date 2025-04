TEPJF avala candidatura de aspirante a magistrado vinculado a La Luz del Mundo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la candidatura de Job Daniel Wong Ibarra, quien aspira a ocupar una magistratura en materia laboral en el Tercer Circuito de Jalisco, pese a las controversias por sus vínculos con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil.

Con cuatro votos a favor y uno razonado, la Sala Superior del TEPJF resolvió que la condición de ministro de culto del aspirante no constituye una infracción que deba ser revisada a través del procedimiento especial sancionador. El tribunal concluyó que no existen elementos legales suficientes para descalificar su candidatura.

Job Daniel Wong Ibarra, candiato al Poder Judicial en Jalisco

Víctimas impugnaron candidatura

La postulación de Wong Ibarra fue impugnada por organizaciones civiles y víctimas de Naasón Joaquín García, quienes argumentaron que el candidato no cumple con el requisito de “buena reputación” que exige la ley para ocupar un cargo judicial. No obstante, los magistrados consideraron improcedente la impugnación al no hallar pruebas que justificaran la anulación de su registro.

La decisión ha generado críticas entre activistas y especialistas en justicia, quienes advierten sobre los riesgos de una posible interferencia de organizaciones religiosas en el sistema judicial.

Iglesia de la Luz del Mundo

La Luz del Mundo, fundada en 1926 por Aarón Joaquín González, se autodefine como una iglesia cristiana no trinitaria, con presencia en más de 50 países. Sin embargo, su imagen se ha visto empañada en años recientes por múltiples denuncias y procesos judiciales contra sus dirigentes.

El caso más mediático involucra a Naasón Joaquín García, líder actual de la iglesia y conocido como el “Apóstol de Jesucristo”. En 2019 fue arrestado en Estados Unidos y posteriormente condenado a 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de abuso sexual infantil.

La resolución del TEPJF sienta un precedente en la interpretación de la relación entre creencias religiosas y elegibilidad para ocupar cargos públicos en el ámbito judicial mexicano.