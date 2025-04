TEPJF avala candidatura de Job Daniel Wong, ministro de culto de la Luz del Mundo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la candidatura de Job Daniel Wong como magistrado en el estado de Jalisco, en el marco de las próximas elecciones judiciales.

La decisión ha generado controversia, pues el aspirante mantiene una relación cercana con la iglesia La Luz del Mundo y se le reconoce como ministro de culto, condición que, según algunos sectores, podría contravenir lo establecido por la Constitución.

A pesar de las múltiples impugnaciones y señalamientos en su contra, el Tribunal resolvió que su registro como candidato es válido y que no existen elementos legales suficientes para impedir su participación en el proceso. La resolución se basó en un proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Soto Fragoso, el cual fue aprobado de forma unánime por la Sala Superior, sin que se generara debate entre los integrantes del pleno.

Según Soto, el hecho de que Wong sea ministro de culto no constituye por sí mismo una infracción sancionable por el tribunal. Además, se respaldó en un acuerdo previo emitido el 24 de marzo por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en el que también se desestimaron las denuncias que lo señalaban por su cercanía con el líder de La Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, actualmente condenado por abuso sexual en Estados Unidos.

¿Quién es Job Daniel Wong?

La candidatura de Job Daniel Wong ha causado indignación en diversos sectores de la sociedad, sobre todo por su participación en actividades religiosas como evangelizador y oficiador de bautizos dentro de la organización. También se le identifica como “Encargado Evangelista”, título que refuerza su rol dentro de la estructura clerical de dicha congregación.

Los cuestionamientos se centran en el artículo 130 de la Constitución, que establece que los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos. No obstante, el TEPJF consideró que no hay pruebas suficientes para determinar que su condición actual impida su candidatura.