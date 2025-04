¿Cuáles son los coches que pueden circular en CDMX y Edomex el viernes santo?

Hoy no Circula del viernes 18 de abril 2025 en CDMX y Edomex

Aunque muchas familias salgan de vacaciones, no deben olvidar que los días de asueto por Semana Santa no son excusa para ignorar el programa Hoy no Circula que aplica en algunos municipios del Estado de México y en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, los coches con engomado azul y que sus placas terminen en los números 9 y 0 no puede circular, a menos que tengan una situación extraordinaria que deben notificar a la autoridad en caso de ser necesario.

En caso de una situación flagrante de ignorar el programa Hoy no Circula, en la Ciudad de México la Policía de Tránsito, impondrá las sanciones correspondientes.

Una de ellas es el envío del coche al depósito vehicular, por el arrastre se pagarán de 919 o mil 833 pesos, la cantidad dependerá de la capacidad de la grúa, si no supera las 3.5 toneladas se paga la primera cantidad. Además, la multa inicia en los dos mil 262 pesos, pero que se incrementa a dos mil 828 y hasta los tres mil 394.

El Hoy no Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En el Estado de México solo en 18 municipios:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy no Circula para otros vehículos

Los coches con terminación de placas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9 y con holograma 1, no pueden circular el primer y tercer sábado de cada mes. Si las placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 deben hacer los mismo, pero el segundo y cuarto sábado, la restricción es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Los coches que no pueden circular los sábados de 05:00 a 22:00 horas, son los que cuenten con holograma 2 o en caso de que sean foráneos con placa extranjera.

Asimismo, los foráneos no pueden circular un día entre semana de acuerdo con el último número de la placa, tampoco pueden hacerlo de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas.

Por último, los coches con holograma de circulación 0 y 00 están exentos de las restricciones del Hoy no Circula, por lo que pueden circular todos los días a todas horas, pero no es así para otros casos.

También están libres de restricciones: