Madre reprende a su hijo a cinturonazos y en plena calle: “¿Quién te enseñó a robar?”

Ante decenas de testigos y celulares captando el momento, una madre protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral, la mujer enfrentó y castigó con un cinturón al que presuntamente es su hijo, acusado de intentar robar en una localidad hasta ahora no precisada.

Los hechos ocurrieron cuando el joven fue sorprendido por vecinos mientras intentaba cometer un robo. El escenario presagiaba un posible linchamiento, pero todo cambió con la inesperada llegada de una mujer vestida con blusa azul y falda roja, quien no llegó a defenderlo; pidió un cinturón y, entre gritos de rabia y decepción, se encargó personalmente de reprenderlo.

“¡Eso no te lo enseñé yo!”

En el video que circula en redes sociales, se aprecia cómo la madre le grita: “¿Quién te enseñó a robar, eh? ¡Eso no te lo enseñé yo!”, al tiempo que lo golpeaba, rodeada por una multitud que no sólo no intervino, sino que celebró la escena. Algunos aplaudían, otros grababan.

Para muchos, la imagen de una madre castigando públicamente a su hijo fue un acto de amor puro, una lección contundente en tiempos en los que el castigo no es una opción, ya que para algunos, el episodio reavivó una discusión más profunda: ¿el castigo físico es una forma válida de corregir? ¿Dónde se traza la línea entre disciplina y violencia?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el joven fue detenido o si se presentaron cargos formales. Tampoco se ha identificado a la madre, aunque su intervención ha sido tema de conversación en redes sociales.