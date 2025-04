Rubio: si una tregua en Ucrania no es factible, EE.UU. dará paso al costado

El secretario de Estado estadounidense recordó que la guerra tiene lugar en Europa y sostuvo que Reino Unido, Francia y Alemania deberían jugar un papel más protagónico.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este viernes (18.04.2025) que es necesario determinar en "los próximos días" si una tregua es "factible" en Ucrania, al día siguiente de varios encuentros en París entre responsables estadounidenses, europeos y ucranianos. De lo contrario, advirtió, Washington se dedicará a otros asuntos.

"Tenemos que determinar en los próximos días si (una tregua) es factible o no", y "si no es posible, tenemos que pasar a otra cosa", dijo Rubio. "Estados Unidos tiene otras prioridades", añadió en el aeropuerto Le Bourget, antes de abandonar París. El funcionario aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue interesado en alcanzar un acuerdo, pero está decidido a dar un paso al costado si no hay avances.

"Creo que Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarnos, hacer que avancen las cosas y acercarnos a una resolución. Sus ideas me parecieron muy útiles y constructivas", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en referencia a las conversaciones mantenidas la víspera con los aliados de Kiev en París, en un nuevo intento por acercar posiciones para acabar con la guerra iniciada por Rusia.

"No vamos a continuar por meses”

"Al margen, estaremos listos para ayudar cuando ustedes estén listos para la paz, pero no vamos a continuar este esfuerzo durante semanas y meses", advirtió Rubio, recordando que la guerra a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022 "tiene lugar en el continente europeo". Añadió que si una tregua es factible, Estados Unidos la apoyará. Si no, se concentrará en otros temas.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, con la promesa de campaña de terminar con la guerra en 24 horas, el magnate republicano Donald Trump ha protagonizado un sorprendente acercamiento a su homólogo ruso Vladimir Putin y afirma que trata de lograr un rápido alto el fuego en Ucrania, pero las negociaciones se han estancado. Las recientes declaraciones de Rubio parecen mostrar que los intentos no continuarán.

El jueves por la noche se produjeron nuevos bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania, que mataron al menos a dos personas e hirieron a 40, según las autoridades ucranianas.

DZC (AFP, Reuters)