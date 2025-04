“Ya estaba muerto”, revela amiga de mujer que presuntamente arrojó a su novio de un auto en movimiento

Lo que parece fue una fuerte discusión de pareja que tuvo un desenlace fatal la noche del jueves en calles de la alcaldía Benito Juárez, ha dado un nuevo giro.

Emilia Romero, quien conducía una camioneta, presuntamente empujó a su pareja sentimental, Jesús Daniel Flores, mientras el vehículo seguía en movimiento, lo que provocó que al caer sobre el pavimento perdiera la vida.

Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez (C4), ambos habían salido momentos antes del VM Motel Boutique, ubicado en la Ciudad de México. Durante el trayecto a un segundo destino, comenzó una discusión cuyas causas aún no han sido determinadas.

Fue en ese contexto que Emilia, al parecer, empujó a Jesús Daniel desde el vehículo en movimiento. Testigos presenciales alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, el joven ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al sitio del incidente para iniciar las investigaciones correspondientes. Emilia Romero fue detenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

¿Jesús Daniel falleció a causa del impacto?

Sin embargo, ahora existe otra versión que apunta que el joven ya iba sin vida. Esto después de que una amiga cercana de Emilia, quien acudió al lugar tras recibir una llamada, aseguró que ella le aseguró por teléfono que su pareja “ya estaba muerto”.

“Cuando me marcó, me dijo que estaba muerto. Por eso me vine rápido, pero ya después me avisó que estaba detenida en la delegación”, declaró la amiga de la presunta homicida.