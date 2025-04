¿Vas rumbo a CDMX desde Acapulco? Reportan ataques con piedras en la México-Cuernavaca

Vacacionistas que regresan del puerto de Acapulco hacia la Ciudad de México por la carretera México-Cuernavaca enfrentan un riesgo creciente: supuestos grupos delictivos estarían colocando piedras sobre el asfalto para forzar detenciones y cometer asaltos, según múltiples denuncias ciudadanas.

El tramo afectado se ubica en el kilómetro 34, en la zona de Topilejo, y se ha convertido en un foco de preocupación en plena Semana Santa, cuando miles de familias regresan de sus destinos turísticos.

Modus operandi de los asaltantes en la México-Cuernavaca

De acuerdo con testimonios de conductores, los ataques ocurren cuando los vehículos, al impactar contra las piedras, sufren averías en llantas, suspensiones o carrocería, obligando a los automovilistas a detenerse. En ese momento, presuntamente, los agresores aprovechan para acercarse y despojar a los ocupantes de sus pertenencias.

En algunos casos, los conductores optaron por continuar avanzando con el vehículo dañado en lugar de detenerse, por temor a ser asaltados.

“Una de las policías me ha dicho que había personas sospechosas con rifles de alto poder. Mi marido vio las piedras, pero las tuvo que pasar por encima para evitar detenernos. Vimos a un carro sospechoso y no nos detuvimos hasta que no aguantó más la camioneta”, dijo Maricela Mejía, afectada en su regreso a la CDMX desde Acapulco.

Ocho vehículos afectados en una sola jornada en dirección a CDMX

Un reporte difundido por el reportero Oscar Mendoza indicó que al menos ocho vehículos fueron impactados por piedras colocadas de manera intencional en ese tramo en un solo día. Las imágenes muestran autos con llantas ponchadas, defensas destruidas y parabrisas rotos.

El punto donde se registran los incidentes es el kilómetro 34 de la autopista, en la zona boscosa de Topilejo, una región que ha sido señalada previamente como vulnerable por la falta de iluminación y vigilancia.

Con miles de personas regresando de vacaciones, la situación en la México-Cuernavaca representa una amenaza seria para la seguridad vial. Mientras las autoridades no actúen, los conductores seguirán enfrentando un riesgo inaceptable en una de las rutas más transitadas del país.

Recomendaciones para automovilistas que regresan de vacaciones de Semana Santa