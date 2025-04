Ciclovía Gran Tenochtitlán conectará al Zócalo con el Estadio Azteca

El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra diseñando la Ciclovía Gran Tenochtitlán que irá del Zócalo a Periférico Sur, misma que conectará el Centro Histórico y el Estadio Azteca con 34 kilómetros de infraestructura ciclista, en el marco del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que vivirá su primera etapa en la capital del país, que espera la llegada de –al menos– cinco millones de visitantes.

La Ciclovía Gran Tenochtitlán convivirá con la Calzada Flotante que la jefa de Gobierno, Clara Brugada construirá en la Calzada de Tlalpan, específicamente arriba de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que será totalmente peatonal para beneficiar a la ciudadanía y turistas que lleguen por la Copa Mundial de Fútbol 2026, pues la Calzada conecta con el Estadio Azteca, que será tres veces mundialista.

De acuerdo con los primeros diseños presentados por Javier Hidalgo –funcionario que será parte del equipo que construirá la Ciclovía Gran Tenochtitlán– se instalará un carril confinado exclusivo para los ciclistas, descartando así el carril bus-bici, que es sumamente peligroso debido a las altas velocidades que llegan los autobuses de transporte público, que han arrollado tanto a peatones y conductores de vehículos no motorizados.

Parte del proyecto contempla reducir los carriles laterales de tres a dos en la Calzada de Tlalpan –sobre todo cuando se encuentre un desnivel– para respetar la ciclovía confinada y limitar la velocidad de los vehículos automotores a 50 kilómetros por hora, situación parecida a la que se vivió con la ciclovía que va por la Avenida Insurgentes, en donde se redujeron los carriles para la instalación del Metrobús y de la infraestructura ciclista.

No obstante, la construcción de la Ciclovía Gran Tenochtitlán no es del agrado de todos, pues en un sondeo hecho por Publimetro se pudo constatar que los automovilistas no ven con buenos ojos la instalación de la infraestructura ciclista, pues, al reducir los carriles, prevén que se generará más congestión vial en la Calzada de Tlalpan, que en hora pico –al ser una vía principal– se llena de coches y camiones de carga.

Rehabilitación de la Calzada de Tlalpan

La jefa de Gobierno, Clara Brugada adelantó la instalación de la Ciclovía Gran Tenochtitlán será parte de una serie de actividades que se realizarán en la Calzada de Tlalpan para su rehabilitación, pues la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) instalará luminarias por toda la avenida y se rehabilitarán los bajos puentes que –en su mayoría– se encuentran a las afueras de las estaciones de la Línea 2 del STC Metro.

“Va a ayudar muchísimo ya que hay muchos ciclistas sobre Tlalpan y necesitamos apoyar para que se convierta en una gran ciclovía, será una de las mejores ciclovías que vamos a tener (...) así como la gran iluminación que estaremos instalando sobre Tlalpan; esto tiene que ver con el rescate de las principales avenidas, vamos a iluminar desde el Zócalo hasta Periférico y se van a recuperar los 34 bajo puentes e iniciará la construcción de la Calzada Flotante”. — Clara Brugada

Tlalpan y la falta de infraestructura ciclista

La alcaldía Tlalpan será una de las demarcaciones más importantes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, ya que al estar al lado del Estadio Azteca, albergará a miles de visitantes diariamente, mismo que usarán los medios de transporte público para llegar al Coloso de Santa Úrsula o a otro lugares turísticos. Sin embargo, hasta el momento la alcaldía carece de infraestructura ciclista y de medios renovables.

Por ello, la jefa de Gobierno Clara Brugada realizará la expansión de Ecobici a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac tendrán un servicio público de bicicletas. Ante este panorama, la alcaldesa Gabriela Osorio dio a conocer a Publimetro que ya planteó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) algunas ubicaciones de la demarcación para instalar las primeras cicloestaciones.

Ecobici en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan busca instalar las primeras cicloestaciones de Ecobici en la parte baja de la demarcación, debido a la ‘cercanía’ que tiene con el transporte público, avenidas principales de la capital –como la Calzada de Tlalpan– y con el Estadio Azteca, que será visitado por miles de personas en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Gabriela Osorio reveló que una de las primeras estaciones de Ecobici en Tlalpan estaría ubicadas en la Avenida Renato Leduc, que se encuentra a un costado de Calzada de Tlalpan, la Calzada México Xochimilco y a tan solo unos metros del Estadio Azteca, por lo que tendrá una conexión importante con el transporte público concesionado y el Tren Ligero, que va de Taxqueña a Xochimilco, una línea importante para lo que será la Copa Mundial del 2026.

Otras de las zonas de Tlalpan en las que se plantea instalar una cicloestación es en San Fernando, ubicación cercana a Insurgentes Sur y Viaducto Tlalpan, en donde podría tener conexión con la Línea 1 del Metrobús (que va de El Caminero a Indios Verdes) y el transporte público concesionado, que se dirige a la estación del Metro Universidad y al Anillo Periférico; incluso, hasta con la Plaza Cuicuilco Inbursa.

La otra cicloestación de Ecobici estaría siendo instalada en la colonia Isidro Favela, que se encuentra pegada al Anillo Periférico y enfrente de la Plaza Comercial Gran Sur. La alcaldesa de Tlalpan explicó que es necesaria la incorporación de Ecobici en dicha zona, debido al amplio tránsito de gente y –en especial– porque hay muchas escuelas públicas y privadas, lo que facilitaría la movilidad de los estudiantes y vecinos de la colonia.