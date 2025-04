“Descanse en paz, papa Francisco”: Donald Trump se une a las condolencias por la muerte del pontífice

Al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Rusia, Vladimir Putin; y otros líderes políticos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE. UU.), se unió a las condolencias por la muerte del papa Francisco.

A través de su red social, Truth Social, el presidente de EE. UU. expresó sus condolencias y se despidió del papa Francisco, quien falleció a los 88 años de edad el lunes 21 de abril de 2025, al término de la Semana Santa.

¿Qué dijo Trump ante la muerte del papa Francisco?

“Rest in peace Pope Francis! May God bless him and all who loved him!” (¡Descanse en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron!), publicó Trump en redes sociales.

El papa Francisco falleció en el Vaticano, un día después de reaparecer en público durante la misa de Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro, luego de haber estado hospitalizado por más de un mes debido a graves problemas de neumonía que afectaron sus pulmones.

Ese mismo día, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó al Santo Padre en una reunión breve, convirtiéndose así en el último político en ver al pontífice con vida en el Vaticano.

La muerte del papa Francisco ha conmocionado a miles de fieles católicos en todo el mundo, ya que el pontífice era considerado el máximo representante de Dios en la Tierra, además de ser jefe de Estado del Vaticano.