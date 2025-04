FMI se equivoca: Sheinbaum desmiente recesión en México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó –de forma categórica– el pronóstico de una recesión en México durante 2025, como estimó este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante la previsión del FMI sobre una contracción de –0.3% del PIB mexicano para este año, como resultado del daño causado por los aranceles que impuso Estados Unidos, la mandataria afirmó que el gobierno mexicano no coincide con tal estimación.

Durante su conferencia matutina, aseguró que los modelos económicos de la Secretaría de Hacienda muestran una realidad distinta, en la que existe impuso a la inversión y proyectos de desarrollo en sectores industriales estratégicos.

“Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional y no coincidimos… con base en qué lo hacen. No es que no coincida la presidenta, sino que tenemos modelos económicos de la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este este planteamiento” de una recesión, dijo.

Estrategia vs la recesión

A pregunta expresa de Publimetro sobre la contracción de –0.3% del PIB que prevé dicho organismo internacional, Sheinbaum explicó que el gobierno federal tiene una estrategia de desarrollo bien definida, a través de Plan México, cuyos detalles fueron presentados desde el 3 de abril de este año.

Refirió que dicho plan establece fechas importantes, referentes a proyectos de inversión para la industria automotriz, aeronáutica, manufactura y vivienda, que impulsarán la actividad económica y el crecimiento del país.

“Unas de esas fechas es el próximo 5 de mayo, ahí planteamos un programa especial para fortalecer la manufactura en México. La otra es el 16 de mayo, que está planteada para el desarrollo de la industria automotriz.

“Entonces, nosotros tenemos un plan para fortalecer eh la economía mexicana y no coincidimos con este con esta visión –de una recesión en México–, entre otras cosas, porque nosotros estamos trabajando”, contestó la presidenta.