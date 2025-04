Prensa: el Papa Francisco "devolvió la Iglesia a la tierra"

El fallecimiento del Papa Francisco dio pie a numerosos artículos y comentarios en la prensa en alemán.Sobre la muerte del Papa Francisco, se lee este martes en el periódico suizo Tages-Anzeiger: "Francisco quizás no fue un intelectual refinado ni un gran teólogo como Benedicto XVI. Tampoco fue un supercarismático como Juan Pablo II. Pero estuvo cerca de la gente. Rezó con el matrimonio que acababa de perder a su hija de cinco años. Bromeó con los niños que subían al escenario en la sala de audiencias y se maravillaban con el colorido uniforme de los guardias suizos. Abrazó a enfermos y personas con discapacidad, siempre tenía tiempo para todos. Cuando estaba con el pueblo, irradiaba desde dentro, estaba completamente en su ser. (...) Más que muchos papas antes que él, Francisco fue también un pastor, un pastor sin pretensiones en el trono papal. Y aunque solo fuera eso: devolvió la Iglesia a la tierra.”

Pequeños pasos

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung apunta: "La imagen, repetidamente evocada, de un Francisco dispuesto a reformar, pero frenado por la Curia romana, no reconoce que él era plenamente consciente de su margen de acción como Papa y que —especialmente en lo que respecta a decisiones de personal— hizo uso de él. Volver al origen y dar al credo un rostro atractivo dentro de las complejas realidades de vida actuales fue su prioridad fundamental. Le desconcertó que los principales actores del Camino Sinodal en Alemania no prestaran verdadera atención al primado de la evangelización, el cual él había recomendado como terapia en su carta de 2019 al pueblo de Dios peregrino en Alemania. La frase ‘Alemania no necesita una segunda iglesia protestante' expresó públicamente este descontento. A su manera, Francisco emprendió pequeños pasos que ya han transformado a la Iglesia.”

"Estrategia de humildad y benevolencia universal”

El semanario alemán Die Zeit escribe en su sitio web: "Trágicamente, fue precisamente la estrategia de humildad y benevolencia universal de Francisco la que provocó dureza en muchos de sus fieles. En su exhortación apostólica Amoris laetitia, el Papa renunció por primera vez —aunque fuera ligeramente— a la convicción de que la Iglesia tiene el poder de gobernar los corazones de sus miembros. En cierto modo, hizo más modesta la doctrina. Lo hizo apartándose apenas unos centímetros —y en una nota al pie— de la norma que establece: a las personas divorciadas y vueltas a casar no se les da la comunión, ya que se encuentran en estado de pecado grave. La tierra católica tembló tras esta relativización de la ley por parte de Francisco, y ese temblor tuvo consecuencias de largo alcance para el destino de la Iglesia y las relaciones entre los católicos. Tras esa autorización oscilante entre la decencia y la historicidad, partes del pueblo de Dios mostraron su rostro más feo: no estaban de acuerdo con una teología modesta. En Europa y especialmente en Alemania, muchos católicos creen que el progreso moral en la Iglesia —desde su perspectiva— es la medida de todas las cosas. Pero continentes enteros piensan de otra manera, al igual que al menos la mitad de la Curia y partes significativas del Colegio Cardenalicio.”

"Un papa no puede ser apolítico"

El diario alemán Süddeutsche Zeitung concluye: "Por supuesto, un Papa siempre es político, no puede ser apolítico. Francisco fue al menos tan político como su predecesor Benedicto, aunque menos influyente que el político Juan Pablo II. Por otro lado, es muy probable que el Francisco politizado haya sido solo un heraldo de una lucha de orientaciones que ahora sacudirá con toda su fuerza a la institución de la Iglesia. Francisco es venerado por un público más bien liberal de izquierda por su postura sobre la pobreza, la migración y su pacifismo (que, desde el punto de vista de la realpolitik, parecía algo ingenuo, pero cuya esencia de no violencia y humanidad encajaba perfectamente con el mensaje de fe de este Papa). Este fue el Papa del Sur, del mundo emergente, pero también del mundo interconectado, que prometía jerarquías planas —aunque no tuvo la fuerza para imponerlas.”

(gg/ers)