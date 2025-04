Decenas de usuarios en redes sociales comenzaron a reportar la caída de Instagram, una de las plataformas más utilizadas para compartir fotografías, videos y reels virales. Pero, ¿fue esto provocado por un hackeo como ocurrió anteriormente con Spotify y Zoom? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

A través de X (antes Twitter), miles de internautas en todo el mundo comenzaron a reportar fallas en Instagram, tanto en la aplicación como en la página web oficial de la red social. Los usuarios aseguraron que el miércoles 23 de abril la plataforma dejó de funcionar.

¿Por qué Instagram presentó fallas el miércoles 23 de abril?

Downdetector, la plataforma que monitorea en tiempo real los problemas y caídas de diversos servicios en línea, informó que a partir de las 6:48 horas del 23 de abril comenzaron las fallas que provocaron la caída de Instagram.

Los problemas más reportados fueron:

43 % al iniciar sesión

36 % al actualizar el feed

21 % al ingresar a la aplicación

¿Hackeo en Instagram? Usuarios reportan caída masiva de la red social Dowdetector

Por otra parte, la plataforma Check-Host.net, una herramienta en línea que permite monitorear sitios web, informó que en diversos países del mundo Instagram mostraba el mensaje: “Conexión rechazada”.

“Instagram está CAÍDO; lo próximo que caerá soy yo, a dos metros bajo tierra”, “Yo intentando averiguar si Instagram no funciona o mi teléfono no funciona”, “Todo es temporal, que Instagram esté caído todos los días es permanente”, e “Instagram no me funciona”, fueron algunos de los comentarios en X.

¿Hackeo en Instagram? Usuarios reportan caída masiva de la red social Check-host.net

¿Instagram sufrió un hackeo a nivel mundial?

Días atrás, el grupo DarkStorm se adjudicó el hackeo masivo de Spotify y Zoom, provocando fallas a nivel mundial en ambas plataformas. Sin embargo, hasta el momento no hay información que confirme que ocurrió lo mismo con Instagram.

Hasta ahora, la plataforma no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la caída. Se espera que, en el transcurso de las próximas horas, tanto el sitio web como la aplicación de Instagram, sean restablecidos.