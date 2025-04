La sombra de los Comités de Defensa de la Revolución sobre Ecuador

Cuba se ha convertido en el principal proveedor de un antimodelo, de un mapa que muestra con claridad esa geografía política hacia la que no se debe ir.Cuando era niña, el logotipo de un hombre con sombrero y machete de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) me parecía un ojo gigantesco que nos vigilaba en cada barrio cubano. Mi percepción infantil no estaba del todo errada, la organización de masas, fundada hace casi 65 años, fue concebida como una fuerza parapolicial de control social. La sola mención de sus siglas "CDR” hacía que en las casas de la Isla se bajara el tono de la voz para evitar delaciones. Pero la sombra atemorizante de esta entidad se extiende más allá de nuestras fronteras.

Esta semana ha terminado el escrutinio de votos en Ecuador. El actual presidente, Daniel Noboa, ha sido reelegido con más de once puntos a favor frente a la correísta Luisa González. Entre las causas de la derrota de la candidata de Revolución Ciudadana (RC) muchos señalan al propio líder de esta fuerza política, Rafael Correa,refugiado en Bélgica. Con esta derrota, suman tres los intentos fallidos del exmandatario al tratar que su partido vuelva al poder. Pero no solo el rechazo de parte de la sociedad ecuatoriana al ahora presentador de RT cavó la tumba electoral de su formación, otros factores llegaron desde fuera.

González no pudo despejar las dudas sobre su estrategia para combatir uno de los mayores problemas que enfrenta ahora mismo Ecuador, la inseguridad galopante, vinculada en buena medida al narcotráfico. La candidata enarboló la propuesta de crear grupos de "gestores de paz” en los barrios, que tendrían una presencia activa y trabajarían en colaboración con las fuerzas del orden, pero sin estar uniformados. La descripción de estos cuerpos de vigilancia despertó de inmediato las suspicacias e hizo que la sombra de los CDR cubanos planease sobre los comicios.

La desconfianza alrededor del proyecto de González se alimentó también de su proximidad y simpatía ideológica hacia los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En los días previos a las votaciones, las alusiones a los Comités de Defensa de la Revolución de la Isla se multiplicaron en los debates, las columnas de opinión y los artículos que se publicaron sobre la segunda vuelta electoral en Ecuador. Una joven amiga, residente en Quito, me llamó por teléfono unas horas antes de que se abrieran los colegios y, aunque confirmó no sentirse entusiasmada con Noboa, me aseguró que su boleta no podía avalar nada que se pareciera, aunque remotamente, al sistema impuesto por Fidel Castro.

Tras escuchar las palabras de mi amiga no pude dejar de reflexionar sobre los cambios significativos que han ocurrido en los referentes latinoamericanos. En la segunda mitad del siglo pasado, los admiradores del proceso cubano que querían copiar sus pasos para implementarlos en sus respectivos países eran, tristemente, mayoría en nuestra región. La Habana parecía marcar el paso en un camino que millones de habitantes de este continente ansiaban seguir al dedillo. Eran tiempos en que los críticos del castrismo, al estilo del recién fallecido Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, eran el blanco de actos de repudio, linchamientos mediáticos y cancelaciones de sus conferencias ante el atronador griterío de los fanáticos del modelo cubano.

Sin embargo, el tiempo pasó y las evidencias ya no se pueden ocultar ni siquiera detrás de la aún efectiva maquinaria propagandística oficial cubana. La convicción de que en la Isla se ha entronizado un sistema dictatorial es cada vez más compartida. Ahora, parece ocurrir justo lo contrario. Basta que un aspirante a presidente muestre alguna sintonía con La Habana para que la intención de voto alrededor suyo se resienta.

Si hay países en América Latina que exportan materias primas, petróleo o minerales, Cuba se ha convertido en el principal proveedor de un antimodelo, de un mapa que muestra con claridad esa geografía política hacia la que no se debe ir.

(ers)