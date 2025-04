“Sentí un pellizco y empezaron los síntomas”: Víctima de ‘pinchazo’ en el Metro relata cómo fue atacado

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmara que existen casos de “piquetes” o “pinchazos” en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, una de las víctimas sobrevivientes relató en entrevista cómo fue atacado, qué síntomas presentó y la posible sustancia que le habrían inyectado con la intención de robarle sus pertenencias.

En conversación con la periodista Azucena Uresti, en Radio Fórmula, Miguel -víctima de uno de estos ataques- explicó cómo los delincuentes aplicaron su modus operandi al percatarse de que llevaba una computadora en su mochila.

Así te “pinchan” en el Metro de la Ciudad de México

Aunque la mayoría de los casos han sido denunciados por mujeres, la Fiscalía reveló que dos hombres también fueron víctimas, como ocurrió con Miguel. El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas del lunes 14 de abril, cuando abordaba un tren en la estación Polanco, de la Línea 7 del Metro.

“Sentí un pinchazo al abordar el convoy, como un pellizco, y comenzaron los síntomas”, relató.

Según su testimonio, logró identificar al agresor, quien se encontraba justo detrás de él. Al sentir el piquete, Miguel se volteó de inmediato, lo insultó y ambos continuaron su camino, sin embargo, los efectos comenzaron casi de inmediato.

Los síntomas y el intento de robo

Miguel relató que tras el pinchazo empezó a sentirse mal. Entre los síntomas que presentó estaban sueño extremo, cuerpo cortado, hormigueo, ansiedad y taquicardia. Mientras se encontraba visiblemente afectado, alguien intentó jalar su mochila, donde llevaba su computadora del trabajo.

“Sentí sueño, cuerpo cortado, hormigueo, ansiedad y taquicardia, todo en menos de dos minutos. Al llegar a Auditorio, sentí cómo alguien intentó jalar mi mochila. Traté de defender la computadora, pero la mochila se rompió”, explicó.

Pese al estado físico en el que se encontraba, Miguel logró conservar su mochila con la computadora y decidió continuar su trayecto. Transbordó en Tacubaya, de la Línea 7 a la Línea 9, pero su malestar seguía aumentando.

“Me hice el valiente y abordé en Tacubaya hacia la Línea 9. Cuando bajé en Pantitlán, ya no podía más y me acerqué a las autoridades del Metro”, contó.

Paramédicos del Metro ya conocen el modus operandi

Ya en la Línea 9, al ver que los síntomas empeoraban, Miguel pidió ayuda a las autoridades, quienes lo canalizaron con paramédicos. Allí fue donde conoció el nombre del modus operandi que se ha vuelto cada vez más común en el Metro: los “pinchazos”.

“Me atendieron los paramédicos, me hicieron pruebas y me explicaron cómo operan. Saben que esto está ocurriendo, pero no hay un protocolo establecido para prevenirlo”, señaló.

Según los paramédicos, la herida no era un simple pinchazo, sino más bien un raspón, lo que indica una posible aplicación rápida y superficial de una sustancia. Miguel dijo sentirse como si estuviera “borracho”, y después no recuerda nada más, salvo que su madre fue por él.

“Cuando me revisan, ven que parece más un raspón. Me sentía como borracho, perdí la memoria. Solo recuerdo que llegué a casa con la computadora abierta y que mi mamá fue por mí”, afirmó.

Parte médico reveló qué tipo de sustancia le inyectaron en el Metro

Después de presentar los síntomas -los cuales persistieron en su cuerpo durante casi una semana-, Miguel decidió acudir a urgencias médicas, donde le aseguraron que le habían inyectado una sustancia similar a un somnífero, aunque no revelaron el nombre.

Por ahora, las investigaciones continúan por parte de las autoridades capitalinas y del STC Metro, pero el temor entre los usuarios sigue creciendo, especialmente ante la falta de protocolos de atención y prevención ante estos incidentes.