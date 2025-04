VIDEO: ¿Abuso policial? Joven que insultó a agente en El Torito denuncia agresión

Un joven identificado como Juan Pablo “N” fue detenido recientemente por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Según reportes, durante el arresto insultó a una de las oficiales y se autoinfligió golpes. No obstante, también grabó un video en el que asegura que fueron los propios policías quienes lo agredieron.

El video de defensa fue realizado junto a Rubén Arenzana, conocido en redes sociales como @RuABOGADO_, por su labor en apoyo a conductores que enfrentan situaciones de injusticia vial.

¿Se autoinfligió o lo golpearon?

El periodista Carlos Jiménez informó, en un post de X durante la tarde del lunes 21 de abril, sobre la detención de Juan Pablo “N”, quien supuestamente agredió a una trabajadora en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Además de especificar que el detenido llegó ileso, añadió un video donde insultó a una de los agentes.

Sin embargo, Juan Pablo “N” realizó un video con Rubén Arenzana para explicar su versión de los hechos, donde denuncia la presunta agresión que recibió por parte de los elementos de seguridad, en el interior del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito”.

“Ayer me agredieron en diferentes tiempos y maneras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sin razón alguna (...) Me bajaron en El Torito sin razón, me metieron, me agandallaron entre ocho elementos, me agarraron a patadas”, especificó Juan Pablo.

Mostró su indignación y, además, exigió la justicia en su caso a través de la difusión del video y con la denuncia que ya presentó. Incluso mostró los golpes recibidos en su rostros y en la espalda.

Por otro lado, a pesar de sus declaraciones, el periodista Carlos Jiménez especificó que el individuo se autoinfligió. “Se azotó contra la pared, rompió una cama (...) Dentro de El Torito se provocó lesiones en la espalda, rostro, amenazó, insultó”, detalló.