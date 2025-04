YouTube cumple 20 años y recuerda a los mexicanos que volvió millonarios

YouTube está de fiesta. Un día como hoy, hace dos décadas, se subió el primer video a la plataforma: una grabación breve en el zoológico de San Diego que, sin saberlo, daría inicio a una nueva era del contenido digital.

Desde entonces, más de 20 billones de videos han sido compartidos por usuarios de todo el mundo, consolidando a YouTube como el epicentro global del entretenimiento, la cultura y la información.

YouTube 20 Años

Lejos de ser solo un lugar para ver videos virales, YouTube se ha convertido en un verdadero archivo de la historia contemporánea.

Lo que comenzó como un sitio para compartir clips caseros, hoy es una plataforma con contenido en todos los formatos posibles: desde música y podcasts hasta transmisiones en vivo y documentales. En México, más de 70 millones de personas mayores de 18 años usaron YouTube en 2024.

YouTube

La evolución de una plataforma clave para la cultura digital

Durante estos 20 años, YouTube se ha reinventado de manera constante. La profesionalización de sus creadores, el auge global de la música mexicana y la creciente calidad de los contenidos han sido claves en este proceso. Para la Generación Z, YouTube es esencial: el 71% de los usuarios de entre 18 y 24 años asegura que ahí encuentra el mejor contenido para explorar sus intereses.

Una tendencia que ha marcado los últimos años es el crecimiento del consumo en televisores conectados. A nivel global, se ven más de mil millones de horas diarias en estos dispositivos, lo que consolida a YouTube como parte del hábito televisivo de una nueva generación.

La Toxi Costeña en el video de 'Macta llega' Foto: captura de YouTube

De “Me at the Zoo” a una plataforma global

El primer video, “Me at the Zoo”, subido el 23 de abril de 2005, no solo marcó el inicio de la plataforma, sino que también se convirtió en un ícono de la cultura digital. En México, YouTube fue el lugar donde comenzaron figuras como Yuya, Werevertumorro y Luisito Comunica, pioneros del contenido que conectaron con millones de jóvenes y transformaron la forma de comunicar.

Hoy, México cuenta con más de 900 creadores con más de un millón de suscriptores, y en 2023, se subieron más de 8 millones de horas de contenido por parte de canales mexicanos. YouTube también ha sido el escenario perfecto para la música: artistas como Thalía, Ángela Aguilar, Los Ángeles Azules y Peso Pluma han superado las mil millones de reproducciones en una sola canción.

Más allá del entretenimiento

YouTube también ha sido fuente de conocimiento. Desde tutoriales hasta clases en línea, la plataforma ha democratizado el acceso al aprendizaje. Creadores como Doña Ángela, del canal “De Mi Rancho a Tu Cocina”, han difundido la riqueza de la cocina tradicional mexicana a una audiencia global: más del 45% del tiempo de visualización del contenido producido en México proviene del extranjero.

En un esfuerzo por ofrecer espacios seguros para todos, YouTube Kids celebra también su décimo aniversario, brindando contenidos educativos y herramientas para que los padres controlen lo que ven sus hijos. Además, la integración de la inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades para creadores y usuarios por igual.

Un futuro que sigue en construcción

Con más de 2 mil millones de usuarios activos al mes, YouTube no solo celebra su pasado, sino que también mira al futuro con innovación y comunidad como ejes centrales. La plataforma se mantiene como un espacio donde cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede compartir su historia.