Asilo de colombianos en la UE: "la única garantía es salir del país"

"La única garantía para nuestras vidas es salir de Colombia", dice a DW una activista. El anuncio de que su país entraría en una lista de países seguros sin opción al asilo exacerba temores."Llevo treinta meses esperando una respuesta que, según el reglamento, se me debería dar entre seis y doce meses”, dice a DW Claudia Álvarez, activista de Colombia, a la espera de asilo en España y, por extensión, en la Unión Europea. "Este, después un período de cinco años en Chile, es mi segundo exilio”, sigue Claudia Álvarez, que fue presidenta de los refugiados colombianos en el país austral.

Su historia se remonta a la Operación Orión, cuando en 2002 fuerzas militares irrumpieron en la Comuna 13 de Medellín. Tras denunciar haber sido víctima de secuestro y violencia sexual, pasó a ser líder de grupos de víctimas. Y de ahí pasó a exiliada, primero en Chile. Volvió a su país. Regresó al activismo. Fue desplazada. Retornó al exilio. "Yo no puedo volver a Colombia; no es un país seguro”, enfatiza.

La historia de Claudia Álvarez se suma a las de miles y miles de colombianos que han buscado en el exilio salvar sus vidas. Y no es solamente el reciente caso del Catatumbo (enero 2025), cuyo balance fueron 56.000 desplazados, 27.000 confinados y 56 muertos.

Voces autorizadas evalúan

"Colombia sigue siendo un país extremadamente peligroso e inseguro para quienes defienden derechos, territorio, medio ambiente”, dice a DW la representante en Europa de Peace Brigades International (PBI) en Colombia. En 2025, hasta mediados de marzo, 38 defensores de derechos humanos han sido asesinados (datos de Indepaz). En 2024, el Programa Somos Defensores registró 157 asesinatos. Según Global Witness, en su informe de septiembre de 2024, Colombia es el país más peligroso a nivel mundial para líderes sociales.

"A estos hechos victimizantes, se suman graves crisis humanitarias en varias regiones del país, en las que actores armados legales e ilegales se disputan el control territorial, ocasionando masacres”, afirma la representante de PBI, una organización que está presente en Colombia desde 1994.

Estos datos se dan la mano con las cifras de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA). Entre los cinco países con mayor cantidad de solicitudes de asilo en territorio comunitario , de América Latina y el Caribe está Venezuela, seguida de Colombia. En 2024, de las 51.529 peticiones de asilo de colombianos en territorio comunitario, el 74% fueron presentadas en España, 12% en Alemania, 7% en Italia, 3% en Francia y 2% en Bélgica.

Necesidad de asilo, negación de asilo

Llama la atención que, aunque ninguno de esos países considera todavía a Colombia un "país seguro”, solamente menos del cinco por ciento de solicitudes de asilo han sido aceptadas. La mayor parte de ellas (20 por ciento) en España; ninguna en Alemania. Según información oficial, hay países europeos que tienen para nacionales de Venezuela, Colombia y Perú programas especiales de acogida; su solicitud de protección internacional, no obstante, cuenta como denegada.

"Cuando llegamos a España pusimos la solicitud. Nos dieron una tarjeta de identificación, después de seis meses podíamos trabajar con ella. Después de la entrevista para entregar las pruebas de las causas para pedir asilo, nos otorgan una "tarjeta roja”, con ella se puede acceder a un trabajo más formal”, vuelve Claudia Álvarez, aún a la espera de la respuesta.

No poder volver, el gran problema

¿Qué pasaría si le niegan el asilo? "Hasta el año pasado, si uno había cotizado seis meses, podía acceder a la regularización por arraigo. Eso cambió. Si mi asilo fuese denegado, los tres años de espera se perderían”, añade. Que la Comisión Europea proponga incluir a Colombia en la lista de "países seguros”, acrecienta sus temores.

A Claudia Álvarez y a miles de solicitantes de asilo colombianos (97.160 casos pendientes) no les falta razón para temer el quedarse sin protección. Aunque todavía es una propuesta de la Comisión Europea -que aún tiene que pasar por otras instancias-, esta lista forma parte del Pacto de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio de 2026. En concreto, el que Colombia cuente como "país seguro” significa que las solicitudes de nacionales de ese país serán tratadas con mayor celeridad en los 27 países de la Unión Europea. Y dado que, según la Comisión Europea, en el país hay leyes que funcionan y programas protectores, las solicitudes se considerarían infundadas y la gente podría ser devuelta.

Entre los argumentos de la propuesta consta que, si bien en Colombia hay regiones rurales violentas, hay otras zonas seguras a donde la gente puede migrar y ponerse a salvo del peligro.”Eso es absolutamente falso”, reacciona Claudia Álvarez. Y concluye con su ejemplo: "Por no tener que volver a pasar por la experiencia del exilio y empezar de cero, me desplacé a una ciudad, luego a otra. Agredieron a mi hija de quince años. Me enviaron mensajes, de que si yo no paraba la matarían. Así cambiemos de ciudad, la única garantía para nuestras vidas es salir de Colombia, lastimosamente”.

