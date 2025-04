¿Cuándo reabre la Línea 1 del Metro hasta Observatorio? Sheinbaum revela fecha

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada reactivaron el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec de la Línea 1 del Metro, teniendo así el 85% de la Línea Rosa en funcionamiento; no obstante, aún falta el 15% restante, que comprende las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, que actualmente reciben trabajos de rehabilitación y modernización.

Y es que desde 2022 iniciaron los trabajos de modernización de la Línea 1; sin embargo, la presidenta de México –y ex jefa de Gobierno– Claudia Sheinbaum abordó el tema durante la reapertura de la estación Chapultepec, y encomendó al titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, a trabajar arduamente para abrir las estaciones que faltan durante los próximos meses de 2025.

Esto debido a que la ciudadanía no ha estado satisfecha con el servicio que ha brindado los autobuses de RTP, que se encargaron de hacer los trayectos de la Línea 1 por años, ya que el tramo Pantitlán - Salto del Agua cerró el 11 de julio de 2022; mientras el tramo Observatorio - Balderas se cerró el 9 de noviembre de 2023. Pero actualmente, la línea opera de Pantitlán a Chapultepec.

La situación fue confirmada por la señora Martha Cedillo, quien se encontraba afuera de la estación Sevilla esperando a que se reactivara el servicio; la mujer contó a Publimetro que era pésimo el servicio de RTP debido a que tardaba más de una hora en llegar –de Sevilla– a Balderas, debido al tráfico que se genera en Avenida Chapultepec. Destacó que con la apertura de las estaciones, podrá llegar a su destino (Constitución de 1917) una hora antes.

“El servicio de RTP es horrible, hacemos más de una hora en llegar a Balderas, y son tres estaciones (...) no se puede uno bajar entre estaciones y al llegar (a Balderas) tienen que acomodarse todos los camiones. A veces los camiones nos dejan cuadras antes de Balderas y es caminar, está pésimo el servicio”. — Martha Cedillo, usuaria del Metro

Claudia Cervantes, quién también se encontraba esperando que abrieran la estación Sevilla, reafirmó que el servicio de RTP era muy tardado, pero ahora podrá ganar media hora en su trayecto a Balderas, pues de ahí transborda a Indios Verdes para llegar a su casa. “A mí, en lo particular, me va a beneficiar mucho, voy a llegar rápido a casa. RTP es un servicio muy tardado, no me gustó, tardabamos bastante en llegar, opté por tomar el metrobús”.

¿Cuándo reabre la Línea 1 hasta Observatorio?

Claudia Sheinbaum dio a conocer que para finales de agosto y principios de septiembre de este 2025, quede concluida la renovación total de la Línea 1.

Desde el año pasado, cuando se pusieron en operación 18 escaleras eléctricas nuevas (20 más están en fabricación) se planteó la puesta en operación del nuevo tramo de la Línea 1, cuyas cuatro estaciones tienen una longitud de más de 4 kilómetros, y con el inicio de operaciones, representa tener en servicio 85 por ciento de la Línea 1, con lo que disminuirá en 40 minutos el tiempo de recorrido de Pantitlán a Chapultepec.

Habrá 29 nuevos trenes que consumirán 35% menos energía eléctrica, cada tren tendrá 72 cámaras de seguridad y en total la flota contará con 2 mil 88 cámaras. Se sustituyeron 240 mil metros de perfiles, entre rieles, pistas, rodamientos y barra guía; se cambiaron 161 toneladas de balasto; se instalaron más de 336 kilómetros de charolas y más de 2 mil kilómetros de cableado. Hay cuatro subestaciones de alumbrado de fuerza nuevas y un sistema de respaldo en UPS y se eliminaron las filtraciones.

Las estaciones serán 100 por ciento accesibles para personas ciegas o con discapacidad, habrá 41 elevadores nuevos, se modernizaron 50 máquinas de recarga y 500 torniquetes, que además de la Tarjeta de Movilidad Integrada podrán leer tarjetas bancarias; habrá mil 56 cámaras, cada estación contará con más de 100; se instalaron 22 mil luminarias y se tendrá un sistema de control y seguimiento de trenes.

Además, se renovaron 40 kilómetros del sistema de drenaje, 8 cárcamos rehabilitados y tres más construidos; se sustituyó la red de protección contra incendios; se instalaron 70 turbojets como parte de sistemas de ventilación; habrá dos redes de telecomunicaciones, una de multiservicios de fibra óptica de 86 kilómetros y 94 hilos, y otra de LTE con la instalación de 76 kilómetros de cable radiante.