Así lucen las lesiones por piquetes en el Metro de CDMX; víctima fue drogada en Línea 2

Continúan acumulándose las denuncias por casos de “piquetes” o “pinchazos” en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX). Este preocupante modus operandi, en el que presuntamente se inyecta una sustancia a las víctimas para drogarlas y posteriormente robarlas o agredirlas, ha generado alarma entre los usuarios.

La periodista Pamela Cerdeira compartió recientemente el testimonio de una nueva víctima, quien mostró la imagen de la lesión que le provocaron al inyectarle una sustancia que, según autoridades capitalinas, podría tratarse de un somnífero.

Se suma otra denuncia por “pinchazos en el Metro de CDMX

La mayoría de estos casos han ocurrido en la Línea 2 del Metro, una de las más transitadas de la red. En esta ocasión, la agresión también sucedió en dicha línea. La usuaria relató que, en medio de una aglomeración, sintió un golpe en la espalda.

En un primer momento no lo consideró extraño debido a la cantidad de pasajeros, pero segundos después sintió ardor y notó que tenía sangre en la zona.

Minutos después comenzaron los síntomas: temblores en las piernas, sudoración excesiva y vómitos. Una agente de policía que la auxilió le explicó que esa era una nueva modalidad delictiva que se había estado reportando en el Metro.

Así se ven los “piquetes” en el Metro de CDMX

La joven logró llegar a su casa, donde sus familiares la trasladaron de inmediato a urgencias. El parte médico confirmó que había sido drogada.