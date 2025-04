Agradecimiento musulmán a Francisco: "El Papa ha tendido puentes donde antes había trincheras"

Abdassamad El Yazidi fue probablemente el último alemán que se reunió con el papa Francisco durante una larga audiencia. En una entrevista con DW, recuerda un encuentro intenso.El papa Francisco, fallecido el 21 de abril, trabajó hasta el final. Probablemente, el último huésped alemán que recibió en el Vaticano antes de su hospitalización de 38 días (del 14 de febrero al 23 de marzo) fue Abdassamad El Yazidi. Este hombre de 49 años es Presidente del Consejo Central de los Musulmanes en Alemania. El Yazidi, que participa en el diálogo interreligioso en Alemania y a escala internacional, se reunió con el jefe de la Iglesia católica en Bahréin (noviembre de 2022) y varias veces en el Vaticano. El Yazidi cuenta a Deutsche Welle sus recuerdos del último encuentro.

DW: Señor El Yazidi, usted fue probablemente el último alemán invitado por el papa Francisco, el 10 de febrero. ¿Cómo fue el encuentro?

Abdassamad El Yazidi: El encuentro, que duró algo menos de 25 minutos, tuvo lugar como parte de una delegación de AMMALE, una asociación de organizaciones y personalidades musulmanas a nivel europeo, de la que soy vicepresidente y comisario para el Diálogo Interreligioso.

Fue un diálogo intenso y rico en contenido con el papa Francisco. Hablamos de la necesidad de profundizar en el diálogo cristiano-musulmán a nivel institucional. En este contexto, también se sugirió la idea de organizar una conferencia anual de diálogo en cooperación entre el Vaticano y las organizaciones musulmanas europeas.

Ese día Francisco ya estaba con la salud deteriorada. ¿Lo notaba?

Sí, su debilidad física era evidente. Estaba visiblemente agotado, respiraba con dificultad y hablaba en voz baja, pero mentalmente estaba completamente presente. Cuando le di las gracias por participar en la conversación a pesar de su mal estado de salud, me respondió con una sonrisa: "Hierba mala, nunca muere".

Luego me pidió con gran seriedad: "¡Reza por mí!" Estas palabras se grabaron profundamente en mi corazón. En aquel momento, no pensé que sería mi último encuentro con esta gran personalidad. Fue un encuentro lleno de calidez, humor y profundidad espiritual.

Usted se reunió con él cuatro o cinco veces en total. ¿Cómo habló con el Papa, cómo le habló él?

En cada encuentro, el papa Francisco se mostró profundamente humano, accesible y nunca distante. Tenía el don de encontrarse con la gente a la misma altura, independientemente de su religión u origen. Nuestras conversaciones eran abiertas, personales y siempre se caracterizaban por un mensaje compartido de respeto mutuo y coexistencia pacífica.

En sus conversaciones, a menudo nos recordaba nuestra especial responsabilidad y la función de modelo que desempeñan los dignatarios espirituales. Nunca olvidaré su modestia y su fuerza interior.

¿Es engañosa la impresión, o Francisco se reunió con delegaciones musulmanas más a menudo de lo que se reconoce públicamente?

No, la impresión no es engañosa. De hecho, mantuvo encuentros regulares y a menudo discretos con delegaciones musulmanas. Para él, el diálogo interreligioso no era un gesto simbólico, sino una expresión de su profunda convicción de la responsabilidad compartida de las religiones por la paz. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar lejos de los focos mediáticos, y ahí radicaba precisamente su autenticidad.

¿Cómo cree que ha cambiado el diálogo entre musulmanes y católicos a raíz de los años de Francisco?

Se ha profundizado a largo plazo. El papa Francisco ha tendido puentes donde antes había trincheras. La "Declaración conjunta sobre la fraternidad de todos los pueblos" firmada en 2019 con el Gran Imán de Al-Azhar (N.d.l.R.: Universidad de El Cairo) fue un punto de inflexión en la historia del diálogo interreligioso, no solo simbólica, sino también institucionalmente.

En febrero de 2022, en el aniversario de la firma de este documento histórico, nosotros -yo era entonces portavoz del Consejo de Coordinación de los Musulmanes en Alemania- junto con la Conferencia Episcopal Alemana, dirigida por el obispo Bertram Meier, dedicamos nuestra cumbre central íntegramente a este documento.

Un año después, el obispo Meier y yo viajamos a Abu Dhabi para el aniversario de la firma. Entre otras cosas, el obispo Meier dirigió un servicio católico en la metrópoli árabe, al que asistieron más de 3.000 creyentes.

Abdassamad El Yazidi (49) es Presidente del Consejo Central de los Musulmanes en Alemania (ZMD) desde febrero de 2025. Anteriormente fue Secretario General del ZMD durante varios años. El Yazidi lleva muchos años implicado en el diálogo interreligioso. Nacido en Hesse, hace hincapié en el anclaje de los musulmanes en la sociedad alemana.

