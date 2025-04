Descubren inexplicable automóvil Ford en restos de portaaviones de la II Guerra Mundial

Un Ford de 1940 descansa "intacto" en el USS Yorktown, mientras los científicos intentan resolver este enigma de la Segunda Guerra Mundial.El 19 de abril, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) realizaron un hallazgo extraordinario mientras exploraban el USS Yorktown. Pilotando su vehículo submarino teledirigido por el hangar de popa del histórico portaaviones hundido durante la Segunda Guerra Mundial, las luces del ROV iluminaron una silueta inesperada: un automóvil oxidado descansando sobre la cubierta metálica.

Al regresar al día siguiente para un examen detallado, los científicos identificaron, entre guardabarros y un parabrisas partido, un Ford Super Deluxe "Woody" negro de 1940-41, cuya matrícula aún conserva legible la inscripción "SHIP SERVICE ___ NAVY", según confirmó la NOAA en su comunicado oficial.

"Aquí va una petición abierta a toda la gente de los vehículos a motor", comentó un operador del ROV durante la exploración. "Estoy seguro de que están atentos a esto y entienden lo que están viendo. Por favor, publiquen sobre esto. Realmente ayuda".

El equipo de la NOAA ha planteado varias teorías sobre la presencia del automóvil civil en el buque de guerra. Una posibilidad es que perteneciera al contralmirante Frank Jack Fletcher, quien comandaba desde el Yorktown durante la batalla, al capitán Elliott Buckmaster, o a otro miembro de la tripulación, para realizar negocios mientras el barco estaba atracado en puertos extranjeros.

Otra hipótesis, según recoge Smithsonian Magazine, sugiere que el vehículo fue subido a bordo para reparaciones tras sufrir daños durante la Batalla del Mar del Coral, acontecida apenas un mes antes del hundimiento del Yorktown.

De acuerdo con USA Today, lo que sigue siendo un misterio es por qué el coche no fue arrojado al mar junto con cañones antiaéreos y aviones cuando la tripulación intentaba salvar el barco después de que fuera dañado en la Batalla de Midway.

Mural y aeronaves de la Segunda Guerra Mundial

El automóvil no ha sido el único hallazgo significativo de esta expedición, denominada "Beyond the Blue: Iluminando el Pacífico". Los investigadores también encontraron un impresionante mural de 12 por 12 metros pintado a mano en el interior de uno de los huecos del ascensor del buque.

La obra, titulada "Carta de los cruceros del USS Yorktown", muestra un mapamundi con todos los lugares visitados por el navío, y hasta ahora solo se había podido ver parcialmente en fotografías históricas tomadas antes del hundimiento.

Además, según Smithsonian Magazine, el equipo localizó al menos tres aviones a bordo, incluyendo un Douglas SBD Dauntless que todavía conserva una bomba adherida. Estos aviones fueron fundamentales durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Batalla de Midway, donde ayudaron a hundir cuatro portaaviones japoneses.

Los investigadores también captaron imágenes de la abundante vida marina que ha encontrado refugio en los restos del portaaviones, incluyendo una colorida medusa roja que podría tratarse de una nueva especie.

USS Yorktown: historia del legendario portaaviones de la Batalla de Midway

El USS Yorktown no era un barco cualquiera. Con sus impresionantes 809 pies (246 metros) de eslora, este portaaviones podía transportar hasta 2.200 personas y 90 aeronaves. Comisionado en 1937 en la Base de Operaciones Navales de Norfolk, Virginia, el buque participó en operaciones cruciales durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Batalla del Mar del Coral y la decisiva Batalla de Midway, donde sus bombarderos lograron hundir el portaaviones japonés Soryu.

Por su parte, la expedición del NOAA, que comenzó el 8 de abril y finalizará el 5 de mayo, continúa explorando las aguas profundas de Papahānaumokuākea, una zona protegida que abarca 583.000 millas cuadradas de océano cerca de las islas noroccidentales de Hawái.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de NOAA, USA Today y Smithsonian Magazine.