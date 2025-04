EE.UU. dice que "presiona mucho a Rusia" por Ucrania

El presidente estadounidense dijo que su fecha límite para alcanzar un acuerdo de paz llegará pronto.El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este jueves (24.04.2025) que está presionando mucho a Rusia para terminar el conflicto en Ucrania, horas después de uno de los peores ataques con misiles registrados en Kiev en los más de tres años de guerra, y amenazó con revelar pronto una fecha límite para alcanzar un acuerdo de paz.

Lo dicho por el republicano parecen ser una reprimenda al líder ruso, Vladímir Putin, por el ataque con misiles y drones lanzado por Moscú contra la capital de Ucrania horas antes en el que murieron al menos 12 personas.

"Estamos presionando mucho a Rusia, y Rusia lo sabe", dijo Trump, quien ha sido acusado desde su llegada a la Casa Blanca a finales de enero de favorecer a Moscú de cara a conseguir un acuerdo para poner fin a la guerra.

El gobernante estadounidense también aseguró que entre las concesiones que hacen pensar que se esté cerca de un acuerdo en la guerra ucraniana se encuentra que Rusia ha dicho que está dispuesta a no tomar todo el país.

Preguntado sobre qué pide a Rusia, Trump dijo que "detener la guerra, dejar de tomar todo el país. Una concesión bastante grande".

Sobre el ataque contra Kiev de la madrugada del jueves, dijo: "No me gustó lo de anoche. No me gustó. Estamos hablando de paz y se dispararon misiles".

El presidente también dejó un recado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "También es necesario que Ucrania quiera llegar a un acuerdo".

El republicano remarcó además que su fecha límite para alcanzar un acuerdo de paz llegará pronto.

"Llevamos mucho tiempo esperando"

"Tengo mi propia fecha límite y queremos que sea rápida", declaró al ser preguntado por la prensa durante un almuerzo de trabajo en la con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la Casa Blanca.

"Creemos firmemente que ambos quieren la paz, pero tienen que sentarse a la mesa. Llevamos mucho tiempo esperando", afirmó el mandatario, que no respondió a la pregunta de si planea imponer nuevas sanciones a Rusia si persisten los bombardeos.

Antes de esa reunión, Trump publicó en la plataforma Truth Social un inusual mensaje en el que criticó el último ataque masivo ruso contra Kiev y le exigió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que detenga los bombardeos.

"No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. Innecesarios y en un mal momento. Vladímir, ¡BASTA!", escribió.

Trump sigue acusando de "trabas” a Zelenski

Desde que Trump regresó al poder en enero con la promesa de poner fin a la guerra de Ucrania ha sido mucho más crítico con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien suele acusar de prolongar el conflicto.

En la víspera de este último ataque, el republicano volvió a acusar a Zelenski de poner trabas a las negociaciones de paz por su negativa tajante a reconocer como territorio ruso a la península de Crimea, ocupada desde 2014.

Según medios de comunicación estadounidenses, este reconocimiento sería una de las exigencias que la Casa Blanca hizo a Ucrania dentro de su propuesta de plan de paz.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó el miércoles desde la India que la propuesta de su Gobierno es "muy explícita" y que ha llegado el momento de que ambas partes la acepten o "Estados Unidos se retirará del proceso".

jc (afp, efe)