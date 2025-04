¿Hackearon a Facebook? Aparece misterioso posteo en su cuenta oficial

Usuarios de Facebook se llevaron una sorpresa en su Feed luego de que en la cuenta oficial de la red social apareciera un misterioso y confuso mensaje:

“I’m so hungry I could eat all the people you caught up with on Friends tab” (“Tengo tanta hambre que podría comerme a toda la gente con la que atrapaste en la cuenta Friends”).

La publicación, alejada del tono habitual de la compañía, desató especulaciones inmediatas sobre un posible hackeo a Facebook. Aunque hasta el momento Meta, empresa matriz de la red social, no ha emitido un comunicado oficial al respecto, el inusual contenido ha generado alarma entre los usuarios.

Posteo de Facebook (FB)

¿Es real o es un fallo de Facebook?

Los usuarios no tardaron en reaccionar en tono de humor y confusión en los comentarios del polémico post de Facebook. Algunos escribieron cosas como:

“Solo no te comas a Chandler, ya es bastante sarcástico”

“Siempre sonando como un zombi...”

“¿Esto es real o es un fallo? Por cierto, puedo hacer una pizza "

Facebook (FB)

Facebook sufre caída de su sistema

El posteo ocurre en medio de una serie de fallas reportadas en el funcionamiento de las apps de Meta. Según datos de Downdetector, alrededor del 56% de los usuarios de Facebook han tenido problemas para conectarse a los servidores.

Otros usuarios que representan un 39% reportó errores directamente en el uso de la aplicación, afectando funciones como el envío de mensajes en Messenger y la interacción dentro de la plataforma. Un 6% adicional informó fallos al intentar ingresar al sitio web, lo que también afectó a usuarios de Meta Business Suite.

Instagram con problemas en el servidor

En el caso de Instagram, también se han detectado intermitencias. El 81% de los reportes están relacionados con fallos en la aplicación, 15% con problemas de carga y un 4% en la actualización de perfiles.

Hasta ahora, las fallas persisten de manera intermitente y crece la incertidumbre entre los millones de usuarios de ambas plataformas, mientras se espera una respuesta oficial que aclare si se trata de un ciberataque o de una falla interna.

Esta no es la primera vez que Facebook enfrenta sospechas de vulnerabilidad, por lo que los usuarios están atentos a posibles filtraciones o nuevas interrupciones.