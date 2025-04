"Maradona era un paciente muy difícil", revela médico

Un cirujano que atestiguó en el juicio por la muerte del astro dijo que este tampoco quería practicarse una tomografía.Rodolfo Benvenuti, cirujano que supervisó la última operación de Diego Armando Maradona poco antes de su muerte, dijo este jueves (24.04.2025), durante una nueva audiencia del juicio que se lleva a cabo en Argentina y que busca esclarecer si siete trabajadores de la salud son culpables por el fallecimiento del ídolo argentino, que el astro "era un paciente muy difícil, no quería que lo atiendan".

"La verdad que yo lo que presencié ahí fue un paciente muy difícil. No quería que le hagan la tomografía, no quería que lo atiendan, se quería ir", declaró Benvenuti, sobre la visita que hizo a Maradona en la Clínica Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural en la cabeza tres semanas antes de su muerte.

El cirujano acudió a la clínica por pedido del exabogado e íntimo amigo de Maradona Víctor Stinfale, para evaluar si Leopoldo Luque, neurocirujano que oficiaba de médico de cabecera del astro y que está imputado en la causa, era quien debía llevar a cabo la cirugía.

La operación fue finalmente llevada a cabo por un equipo liderado por el cirujano Pablo Rubino, aunque Benvenuti estuvo dentro del quirófano para asegurarse de que "todo transcurra con normalidad".

Durante el tiempo que permaneció en la clínica, Benvenuti presenció cómo el ídolo argentino se negaba a someterse a una tomografía indicada por el equipo médico.

"Participé un poco con Maradona tratando de que se haga el estudio, que no hacerlo no tenía ningún sentido, que era lo más conveniente. Hubo un intercambio con Diego y aceptó hacérsela. Me puso como requisito para hacerse la tomografía, dijo que no quería que hubiera gente en el pasillo, que si había alguien no se hacía el estudio", relató.

La controversial reunión postoperatoria

También por pedido de Stinfale, Benvenuti asistió a una renombrada reunión días después de la operación en la que se decidió que la recuperación del astro continuaría en una vivienda, mediante una internación domiciliaria durante la cual Maradona falleció días después y cuyas condiciones fueron muy cuestionadas por distintos testigos desde el comienzo del juicio.

"Nosotros hicimos mucho hincapié en las características que tenía que tener la internación domiciliaria si se iba por ese lado, tenía que tener ciertos requisitos importantes para atajar distintas adversidades", señaló en su testimonio el cirujano.

"En un paciente como Diego Maradona había que estar un paso adelante de cualquier complicación que pueda surgir. Debía haber presencia de enfermeros y de un médico clínico que pueda tomar decisiones en caso de que se detecte alguna complicación", agregó.

Sobre su análisis de que Maradona era un paciente difícil, la Fiscalía le consultó qué indicaba la buena práctica médica en caso de que el paciente se negara a ser atendido u observado. "Dar por finalizada la internación domiciliaria y llevarlo a una clínica u hospital", contestó Benvenuti sin vacilar.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

jc (efe, afp, ap)