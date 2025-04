Prensa en alemán sobre la muerte de Francisco: "El cielo no puede esperar"

El fallecimiento del papa Francisco fue reflejado en numerosos artículos y comentarios en la prensa en alemán, con la mirada puesta principalmente en Argentina.El fallecimiento del papa Francisco ocupó a los medios en lengua alemana esta semana. En el periódico TAZ el autor Bernhard Pötter este viernes 25, bajo el título "El cielo no puede esperar más", escribió: "Porque el cielo ya no quiso esperar a este hombre, el mundo le llora ahora. Y cuanto menos le escuchamos realmente en vida, mayor es la estima que se le tiene. Porque Francisco podía hablar a la conciencia de los poderosos con tanta fuerza como quisiera, visitar campos de refugiados y barrios marginales con tanta publicidad - los poderosos aplaudían, se arrodillaban ante él - y luego simplemente seguían adelante. No es cierto que el profeta no tenga valor en su propio país. Hoy en día, el profeta es colmado de elogios, recibe un doctorado honoris causa y premios muy dotados. Simplemente nos 'rebota' cuando pide cambios. Cualquiera que advierta, amoneste, apele, amenace, implore o ruegue hacer frente a la pobreza o la justicia climática es aplaudido y luego, por lo general, simplemente ignorado. Ya se trate del papa, del Secretario General de la ONU, de cientos de miles de activistas de los viernes, del exvicepresidente de EE. UU. o de decenas de Premios Nobel: decimos: 'Sí y amén - ¡y olvídalo!' Porque quien se ha convertido en una autoridad moral no tiene poder. José Stalin preguntó con razón lo que aún hoy pensamos: '¿Cuántas divisiones tiene el Papa?'

En cualquier caso, el papa Francisco ya ni siquiera tiene poder para oponerse a una visita de Donald Trump a su funeral. Este presidente estadounidense carece de todo lo que caracterizaba a Francisco: decencia, compasión, comprensión, visión de la ciencia, respeto de los derechos humanos. Cualquiera que pida a Trump indulgencia y clemencia para los refugiados haciendo referencia a la Biblia se siente insultado por él, como la obispa anglicana de Washington, Mariann Edgar Budde. Haría falta alguien como ella para 'decirle unas verdades' claramente y en voz alta al autócrata de la Casa Blanca en el funeral del Vaticano. Pero eso no ocurrirá. Porque eso requeriría alguien con actitud, ingenio y coraje. Alguien como Jorge Mario Bergoglio".

El papa y su Argentina natal

Asimismo, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó un artículo con el título "Nunca regresó. Por qué Francisco se mantuvo alejado de Argentina".En el, apunta: "Francisco rehuyó Argentina, lo que justificó por la polarización política del país, en la que no quería verse envuelto. Temió que su visita pudiera haber sido objeto de abuso político y prometió que sólo iría a Argentina si su visita podía contribuir a la 'reconciliación nacional'. Por otra parte, no mostró ningún temor al contacto con políticos argentinos controvertidos, sobre todo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien se rumoreaba que mantenía una estrecha relación. En su biografía de aniversario, Francisco subrayó que nunca había pertenecido al partido peronista ni simpatizado con él, pero añadió: '¿Qué tendría de malo la hipótesis de una visión peronista de la política?'

El problema del papa Francisco en Argentina fue básicamente que los argentinos no lo veían como el jefe global de la Iglesia católica, sino como Jorge Mario Bergoglio. El actual arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, lo resume en una frase: 'Los argentinos muchas veces no dejamos que Bergoglio fuera Francisco'. Y Gustavo Vera, un buen amigo del Papa, dijo en una entrevista que la pregunta no debería ser por qué Francisco nunca fue a Argentina, sino qué hizo Argentina para impedir que viniera. El propio Francisco siempre permaneció ligado a Argentina, pero ya no pertenece a Argentina, sino al mundo. Como muchos argentinos, Vera cree que Francisco había reservado la visita a su patria para el final de su pontificado. La idea reconforta a muchos argentinos”.

Luto en el fin del mundo

En tanto, el diario Süddeutsche Zeitung apuntó: "Francisco no sólo era el representante de Dios en la tierra, también era argentino. Argentina sigue siendo un país religioso en algunas partes, y no es raro que los pasajeros se persignen cuando el autobús pasa por delante de una iglesia. Sin embargo, mientras que a mediados del siglo pasado los católicos seguían representando más del 90% de la población total, a principios de los años noventa esa proporción se había reducido a algo menos de las tres cuartas partes. Y ni siquiera un papa argentino pudo cambiar el hecho de que las cosas siguieran yendo cuesta abajo a partir de entonces: hoy en día, menos de dos tercios de los argentinos profesan la fe católica, y solo una cuarta parte de ellos afirma seguir yendo a la iglesia con regularidad. Y mientras que en noviembre de 2020 la gente salió a la calle como sacudida por un terremoto tras enterarse de que había muerto la estrella del fútbol Diego Maradona, hasta ahora no ha habido grandes disturbios tras la muerte del Papa Francisco. No está previsto ningún acto multitudinario en el centro de Buenos Aires, sólo se proyectará la imagen de Bergoglio en el obelisco del corazón de la capital. Se han suspendido las clases en todos los colegios católicos y el Gobierno ha decretado siete días de luto nacional."

