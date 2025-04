Sheinbaum, dispuesta a modificar o eliminar Artículo 109 ante críticas por posible censura

La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó, a través de su conferencia matutina de este viernes 25 de abril, sobre la posibilidad de corregir o hasta eliminar la reforma en el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), sobre la regulación de las plataformas digitales del país.

¿Artículo 109 en duda por censura?

Recientemente, el Senado de la República recibió una iniciativa sobre la reforma al artículo 109, con la finalidad de bloquear temporalmente plataformas digitales en caso de que no cumplan ciertas normativas. Debido a las opiniones sobre la amenaza a la libertad de expresión, la presidenta de México dio aclaraciones.

“De toda maneras ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento, ni a la oposición ni a nadie, de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital (...) Ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, o eliminarse”, especificó en su conferencia matutina.

Estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se generó a raíz de la polémica y la etiqueta de posible “censura” que ha causado la reforma.

"La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”, menciona el Artículo 109, quien le otorga facultad a la Agencia de Transformación Digital (ATD) para regular el procedimiento de bloqueo.

Sin embargo, especialistas han manifestado que la reforma podría afectar la libertad de expresión y el acceso a la información. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum afirmó su posicionamiento en contra de la censura.

“Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie”, acentuó la presidenta de México.