Sheinbaum muestra video del papa Francisco dedicado a los mexicanos

En el marco de los funerales del Papa Francisco en Roma, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, representará al Estado mexicano, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si firmaría el libro de condolencias en la Nunciatura. Sheinbaum, inicialmente desconocedora del libro, compartió un video del Papa Francisco que le fue enviado.

“Una persona me envió este video, dirigido a los mexicanos y mexicanas. Tenía mis dudas sobre compartirlo, debido a su contenido religioso. Sin embargo, la parte final me pareció muy hermosa. Por lo tanto, quiero dedicarlo al Papa Francisco y al pueblo de México, especialmente a las y los católicos”, comentó la presidenta antes de exhibirlo en la pantalla.

“Estuve en México en dos ocasiones. Recuerdo especialmente, durante mi visita como Papa, el momento en que me senté frente a la Guadalupana. El tiempo se me pasó volando, tanto que tuvieron que interrumpirme, no me di cuenta. Ustedes, los mexicanos, tienen una gran fortuna. La Señora, la Guadalupana, la madre del Dios viviente. No lo olviden, acudan a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso aquellos que no profesan la fe. Que Dios los bendiga".

¿Quién le envió el video a Claudia Sheinbaum?

El video, publicado el 28 de octubre de 2024 por Héctor Sulaimán Saldívar, miembro fundador de la fundación pontificia Scholas Ocurrentes en México, muestra al Papa Francisco recordando con cariño sus visitas a México.

En la grabación, el papa Francisco recordó sus dos visitas al país: una antes de convertirse en pontífice y otra en 2016 en un viaje apostólico.

En ese viaje del 13 de febrero de 2016, el Santo Padre visitó la Basílica de Guadalupe, donde oró en silencio ante la imagen de la Virgen y celebró una Eucaristía en el santuario.

