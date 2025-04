Gracias por salvarme la vida, pero no te lo pedí”: Amiga de turista hallado muerto en Cancún rompe el silencio

En redes sociales han crecido los rumores en torno a la muerte de Alejandro González, el joven turista que desapareció en el mar de Cancún y cuyo cuerpo fue encontrado días después en la playa Chac Mool.

Internautas comenzaron a difundir teorías culpando a una de las amigas con las que viajó, quien ya rompió el silencio.

¿Cómo fue que Alejandro desapareció en el mar?

Decenas de usuarios señalaron a Lyric Dorsey como la presunta responsable del incidente, afirmando que Alejandro se habría metido al mar para rescatarla, ya que presuntamente ella no respetó las banderas rojas de advertencia y comenzó a ahogarse.

Según estas versiones, al intentar salvarla, Alejandro quedó atrapado por la corriente y desapareció hasta que su cuerpo sin vida fue arrastrado a la orilla.

“ Gracias por salvarme la vida pero yo no te lo pedí, no te debo nada” , supuestamente Lyric Dorsey habría compartido este mensaje antes de cerrar sus redes sociales, sin embargo, hasta el momento no hay una imagen que respalde esta información.

Amiga de turista hallado sin vida en Cancún, rompe el silencio

Ante las acusaciones, Lyric Dorsey compartió un emotivo mensaje en redes sociales. “Realmente no tengo palabras, pero te quiero mucho, Alejandro. Gracias, mi dulce niño. Te amo siempre y para siempre”, escribió en una publicación.

Más tarde, agregó: “Buenas noches a todos. Agradezco todo el amor y los mensajes que me han enviado. Es difícil responder a todos, pero los veo. Todo lo que pido es que apoyen a mi segunda familia, a Renee González. Por favor, contacten con ella, difundan información sobre los eventos en honor a Alejandro y, si pueden, donen. Estoy aquí por su hijo, ayúdenme a honrarlo”.

Antes del hallazgo del cuerpo, la madre de Alejandro, Renee González, también había solicitado apoyo en redes: “Esta publicación es tan difícil de hacer. Alejandro está desaparecido. Estaba en México con amigos de la secundaria y, mientras nadaba, fue arrastrado por la corriente. Hemos estado en contacto con la embajada de EE.UU.”.