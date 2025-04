México lanzará nuevo satélite para ampliar cobertura digital

El gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció el lanzamiento de un nuevo satélite para atender las necesidades de conectividad de la población y fortalecer servicios gubernamentales estratégicos.

El primer lanzamiento está previsto para principios de 2027, y se contempla realizar despliegues adicionales de manera anual, informó Brenda Escobar, directora general satelital de la ATDT.

Durante la ponencia “De México al espacio: voces que transforman”, presentada en la Feria Aeroespacial en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Escobar detalló que el proyecto satelital tiene dos objetivos principales.

Satélite Morelos I Fue puesto en órbita el 17 de junio de 1985 (Foto: SCT)

Misión espacial

El primero es ampliar la cobertura de servicios digitales y de telecomunicaciones a más comunidades del país, beneficiando a alrededor de tres mil localidades.

“Con este nuevo satélite de telecomunicaciones se facilitará el acceso a servicios como telemedicina, trabajo remoto, seguridad y otros ligados a la estrategia de digitalización del gobierno”, explicó Escobar.

El segundo objetivo es dotar de servicios de voz y datos a áreas estratégicas del gobierno, como el Tren Maya y las sucursales del Banco del Bienestar. Además, el sistema tendrá aplicaciones en agricultura, meteorología, navegación, medio ambiente, medición poblacional, seguridad y protección civil.

“Permitirá, por ejemplo, el monitoreo del Volcán Popocatépetl, la observación de huracanes y otras labores críticas”, precisó la funcionaria.

Feria Aeroespacial 2025 Brenda Escobar, directora general satelital de la ATDT.

Laboratorio espacial

Escobar adelantó que se aprovechará la infraestructura existente para crear un laboratorio de procesamiento de imágenes satelitales, que permitirá una mejor utilización de los servicios de telemetría y análisis de datos adquiridos. Asimismo, informó que México ya sostiene pláticas con agencias espaciales y organismos internacionales para estrechar la colaboración en el sector.

Durante el evento, Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio, subrayó la importancia de desarrollar capacidades espaciales propias en México, como parte de un esfuerzo para fortalecer la soberanía tecnológica del país.

“Si en México no existe ese talento especializado, las empresas lo que van a hacer es que lo van a buscar en otro país, se van a traer ese talento de algún otro lugar, y esos empleos ya no son para los mexicanos”, señaló.