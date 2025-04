¿Qué opinan los ucranianos sobre el “plan de paz” de Trump?

Mientras Washington presiona a Kiev para que haga concesiones, la iniciativa de Trump es criticada como un "plan de capitulación". ¿Es la situación de Ucrania tan desesperada como para que el país deba aceptarla?Según el portal de noticias Axios y otro medios, el plan de paz de Donald Trump incluiría el control de Moscú sobre la península ucraniana de Crimea. Su objetivo es congelar la guerra en el frente y proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. A Ucrania se le ofrecería devolverle una pequeña parte de la región de Jarkiv, ocupada por el Ejército ruso, así como cruzar sin obstáculos el río Dniéper, que fluye a lo largo de la línea del frente en el sur de Ucrania.

Las propuestas de Trump también incluyen el compromiso de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN, pero sí podría formar parte de la UE, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia desde 2014 y la ampliación de la cooperación económica con Estados Unidos, sobre todo, en los sectores energético e industrial.

Después de que los medios de comunicación informaran sobre las propuestas estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que Ucrania no reconocería la ocupación rusa de Crimea. Y la viceprimera y ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, escribió en la red social X: "Ucrania está dispuesta a negociar, pero no a rendirse". Trump afirmó entonces que Zelenski había "complicado" las negociaciones con sus declaraciones sobre Crimea y que la situación en Ucrania era "terrible".

¿Cómo es la situación en verdad en Ucrania?

Sergii Kusan, director del Centro Ucraniano para la Seguridad y la Cooperación, declaró a DW que la situación en Ucrania solo parece terrible en la imaginación de Donald Trump. Las Fuerzas Armadas ucranianas están logrando éxitos tácticos en determinados sectores del frente, la industria armamentística del país está creciendo, sus socios en Europa se están uniendo cada vez más en torno a Ucrania y la apoyan. Pero lo más importante es que el Ejército ucraniano continúa destruyendo el potencial de las tropas rusas.

"Nuestra situación es mucho mejor que hace un año. Hoy estamos disparando contra los rusos con la misma fuerza, o incluso más fuerte que ellos", dijo Kusan. Sin embargo, admite que el Ejército ruso también ha logrado éxitos tácticos en el campo de batalla, como la ocupación de algunas pequeñas ciudades ucranianas en el este del país. "La afirmación rusa de que nuestro sistema de defensa colapsaría y ellos ocuparían toda Ucrania, es pura ilusión. Simplemente no tienen las reservas para ello", enfatiza Kusan.

Hanna Schelest, experta del grupo de análisis ucraniano Prism, cree que cada vez que el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, regresa de Moscú y habla con Trump, expone una "visión rusa de la realidad": esta consiste en que Rusia es más fuerte y puede continuar la guerra durante mucho tiempo, mientras que Ucrania es débil y nadie la necesita. "Por lo tanto, Trump cree firmemente que está haciendo algo bueno por Ucrania. Quien vaya a la Casa Blanca y se reúna con Trump, debería decirle lo mismo que Ucrania le está diciendo", dijo Shelest.

¿Qué pasará en Ucrania?

Los observadores coinciden en que el reconocimiento legal de Crimea como territorio ruso, como propuesta de Trump, será rechazado. En cuanto a prohibir que Ucrania se una a la OTAN, es más complicado. "Si no se establece claramente que Ucrania no tiene derecho a unirse a la OTAN, se le podría prometer extraoficialmente la adhesión, pero esto no ocurrirá de inmediato. El poder estatal en Washington y Moscú también podría cambiar en algún momento”, afirmó la experta.

El politólogo ucraniano Volodimir Fesenko cree que Estados Unidos va por el camino equivocado, porque presiona a Ucrania y la obliga a hacer concesiones importantes. Al mismo tiempo, sin embargo, complacería a Rusia, aunque las partes en conflicto en el frente están prácticamente en la misma posición, independientemente de lo que diga Trump. Fesenko sospecha que Estados Unidos, al no haber logrado obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz desfavorable, podría hacer una pausa hasta que llegue un momento más apropiado, pero sin retirarse formalmente del proceso de negociaciones. "Esto es malo para nosotros, pero definitivamente no es peor que reconocer a Crimea como parte de Rusia, porque lo que vendría después sería aún peor. Se añadirían más regiones y demandas", declaró Fesenko a DW.

