Los depósitos vehiculares de la Ciudad de México, mejor conocidos como ‘corralón’ se llenaron todo el 2024 de automóviles debido –principalmente– a que los conductores conducían alcoholizados y por no haber cubierto la cuota de estacionamiento en el momento de la revisión, o haya concluido el tiempo pagado en los parquímetros que se encuentran en distintas alcaldías de la capital.

Información obtenida por Publimetro vía transparencia revela que de enero al 15 de diciembre de 2024, más de 24 mil 856 automóviles ingresaron a los depósitos vehiculares, siendo: marzo, enero y julio, los tres meses en los que más coches ingresaron, con un total de 7 mil 539 accesos por faltar al Reglamento de Tránsito; y es que –en los meses antes mencionados– mucha gente conduce alcoholizado al ser temporada vacacional.

Y es que en la Ciudad de México está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, situación que prevalece en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Azcapotzalco.

En caso de que se certifique que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir, sin menoscabo de lo estipulado en la Ley y demás reglamentos aplicables, en tanto que el vehículo será remitido al corralón, salvo que se encuentre dentro de los supuestos previstos en el artículo 68.

Corralón CDMX se llena de coches por no cubrir la cuota de parquímetros e ir alcoholizado Cuartoscuro (Luis Carbayo)

Para la devolución del vehículo en el corralón, se deberá comprobar el cumplimiento total de la sanción impuesta al infractor. En caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito y el conductor no hubiere dentro de los treinta días posteriores a la imposición de la infracción, cumplido la sanción impuesta en su totalidad, el propietario deberá cubrir una multa de 60 veces la UMA.

Aunado a ello, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a Publimetro que los vehículos también son enviados al corralón debido a que no cubren la cuota de estacionamiento en el momento de la revisión; por haber excedido el tiempo pagado; o en caso de haber pagado el parquímetro, no mostrar el pago al exterior del vehículo, o que el número de placas de matrícula no coincida o la fecha del comprobante sea distinta.

En la Ciudad de México, se paga el tiempo de estacionamiento directamente en el parquímetro mediante monedas o tarjetas prepago, se pueden utilizar aplicaciones como Mueve Ciudad, Parkum y Blinkay para pagar el parquímetro desde el celular. Los horarios de los parquímetros puede variar según la zona, pero generalmente operan de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 1:00 am de la madrugada del sábado y domingo en algunos lugares.

Con el sistema ecoParq (que opera con parquímetros), la tarifa suele ser por cuartos de hora, con un costo por cada 15 minutos y funciona en varias colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón; mientras en Polanco y Roma - Condesa hay horarios ampliados. Las zonas de estacionamiento con parquímetros están marcadas con líneas blancas continuas en la calle y con señalización vertical.

Corralón CDMX se llena de coches por no cubrir la cuota de parquímetros e ir alcoholizado FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Ingresos de automóviles al corralón 2024

Enero: 2 mil 484

Febrero: Mil 918

Marzo: 2 mil 599

Abril: 2 mil 77

Mayo: 2 mil 184

Junio: 2 mil 24

Julio: 2 mil 456

Agosto: 2 mil 211

Septiembre: Mil 919

Octubre: Mil 628

Noviembre: Mil 931

Diciembre (hasta el 15): Mil 325

