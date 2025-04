Revelan conversación entre director de Ollin Cuauhtémoc con mamá de Erick tras muerte en campamento

Juan Carlos Carrera, director general de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, reveló la conversación que tuvo con Ericka Torbellín sobre la muerte de su hijo en un campamento en donde falleció el adolescente de 13 años, esto lo hizo para defenderse de las acusaciones en su contra por haberse desentendió de cubrir los gastos funerarios y traslado del cuerpo del menor a la Ciudad de México.

El día de la muerte, cerca de las 8 de la noche ambos comienzan a intercambiar mensajes, el director le dice que fue citado en la Fiscalía de Morelos, por eso no pudo verla en el hospital. Horas después, alrededor de la 11 de la noche, la mujer le dice que no le pueden entregar el cuerpo de su hijo si no se han contratado los servicios funerarios.

Por lo que pide al director hacer ese pago, ya sea a ella o a la funeraria por un monto de unos 20 mil pesos.

“El acompañamiento moral estuvo desde el primer momento, hasta donde ella quiso, entendemos su dolor, pero no sé por qué dice que no nos hicimos cargo o no estuvimos presente, yo y después Angie; también está solicitando apoyo de otras personas para los gastos funerarios cuando ya estaban cubiertos”.

Transferencia por gastos funerarios Foto: Especial

Al día siguiente del fallecimiento, en los primeros minutos del 24 de abril la madre del menor habla con Angie sobre el proceso que hará la funeraria, el cuerpo de Erick se lo entregaron después de las 02:00 de la mañana. Después les avisa que se tiene que hacer otro pago por los permisos sanitarios para regresar el cuerpo del menor a la Ciudad de México, mismos de los que hubo un contratiempo con la transferencia.

El director mostró que a la madre del adolescente le transfirieron 30 mil pesos, después otro por 25 mil, una tercera transferencia por poco más de tres mil por los trámites sanitarios y cinco mil más por los viáticos.

“Incluso tocamos el tema que nos dijera en donde quería velar al niño, todo momento estuvimos con el apoyo que requirió, en ese aspecto estamos consternado en que ella diga que no porque sí estuvo el acompañamiento”.

Sobre su ausencia del funeral, explicó que estuvo algunos minutos, pero una vez que la relación con la señora Erika se volvió hostil, comenzaron a agredirlos, por lo que decidió retirarse, añadió que la institución comenzó a recibir amenazas, pero las pruebas las reservará para presentar una denuncia por este caso.

En otra parte del video, rechazó las acusaciones sobre malos tratos a los alumnos de la academia, pues no usan esos métodos en la educación de los jóvenes, por lo que respaldó a la monitor Mariana, a la que otros alumnos señalaron como la persona que arrastró a Erick por más de 10 minutos entre las piedras.

Finalmente, dijo que están en la mejor disposición para las revisiones que tengan qué hacer las autoridades en esa escuela, que opera en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.