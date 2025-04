Cómo la música alimentó las protestas contra la guerra de Vietnam

La guerra de Vietnam terminó hace 50 años y Estados Unidos tuvo que admitir su derrota. El conflicto era controvertido. La escena cultural estadounidense protestó contra el despliegue en innumerables canciones.La guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos luchó junto a Vietnam del Sur contra el Norte comunista, comenzó en 1955 y terminó el 30 de abril de 1975, el día en que las tropas norvietnamitas capturaron Saigón.

Para la mayoría de los estadounidenses, era inconcebible que su país hubiera sufrido una derrota a pesar de su poderío militar y político. El trauma estaba profundamente arraigado y la guerra quedó grabada en la memoria cultural de Estados Unidos.

El historiador estadounidense Justin Brummer investiga el legado musical del brutal conflicto. Durante décadas, recorrió tiendas de discos de todo el mundo en busca de canciones sobre la guerra de Vietnam. Finalmente, en 2007, fundó el Proyecto digital de canciones sobre la guerra de Vietnam (VWSP, por sus siglas en inglés). Con más de 6000 canciones, ahora forma parte de la memoria de la cultura pop estadounidense.

Según la investigación de Brummer, en los años 60 y principios de los 70 se escribieron en Estados Unidos 700 canciones de protesta en inglés, en su mayoría antibelicistas. Entre ellas figuran canciones de cantautores emblemáticos como Joan Baez, Bob Dylan, John Lennon y Marvin Gaye.

"Los años 60 fueron una época importante de cambio cultural y social, en la que cayeron las barreras tradicionales y estalló la música juvenil", dice Brummer sobre el rico legado de música protesta de aquellos años. Cuando se escuchaba la radio, se veía la televisión, en las universidades o en los festivales -de hecho, en todo sitio donde se pusiera música- no se podía evitar la guerra de Vietnam. Incluso la música country más conservadora era crítica con la campaña de Vietnam porque los costes y las pérdidas de la guerra eran inconmensurables.

Protestas: "¿Para qué luchamos?"

En vista de las innumerables canciones, es difícil identificar las más importantes, pero algunas "esenciales han cristalizado", dijo Brummer a DW. Por ejemplo, el éxito número uno "Víspera de la destrucción" ("Eve of Destruction", 1965), de Barry McGuire, criticaba la guerra de Vietnam y advertía de la amenaza nuclear.

"Proyecto Dodger Rag" ("Draft Dodger Rag", 1965), de Phil Ochs, fue especialmente popular en la escena del activismo político. "El soldado universal" ("The Universal Soldier"), escrita por la canadiense Buffy Sainte-Marie y popularizada por Donovan en 1965, hablaba de la responsabilidad del individuo. "Me siento como si fuera a morir" ("I-Feel-Like-I'm Fixin'-to-Die Rag", 1967) de Country Joe & The Fish también se convirtió en un éxito y proporcionó una de las actuaciones más famosas de Woodstock. Con su estribillo "1, 2, 3, ¿por qué luchamos? - ¡No me preguntes, me importa un carajo!" hizo enloquecer al público.

"Hijo afortunado" ("Fortunate Son", 1969), de Creedence Clearwater Revival, lamentaba que los hijos de la gente común se quemaran en la guerra. "Debería estar orgulloso" ("I Should Be Proud", 1970), de Martha and the Vandellas, cuestionaba el patriotismo y el heroísmo. Y "Ohio" (1970), de Crosby, Stills, Nash & Young, criticaba la brutal actuación policial durante las protestas contra la guerra de Vietnam en la Universidad Estatal de Kent (Ohio) el 4 de mayo de 1970. Los agentes de policía dispararon y mataron a cuatro estudiantes, desencadenando protestas en todo el país.

Experiencia compartida

Cuanto más duraba la guerra de Vietnam, más deprimentes eran las noticias que llegaban a casa. Surgieron cada vez más canciones contra la guerra. Creció la cultura de protesta en Estados Unidos. En la década de 1960, millones de estadounidenses poseían radios portátiles, tocadiscos y, más tarde, casetes de audio (que se introdujeron en 1963). La música de protesta se hizo omnipresente, tanto en los coches como en las cocinas, los salones y los parques.

No en vano, en Vietnam, los soldados estadounidenses escuchaban esta música, que se traían de casa e incluso se tocaba en directo en actuaciones de artistas populares.

Las protestas siguen vivas

Vietnam seguiría siendo un tema importante en la cultura pop incluso después del final de la guerra. Se estrenaron influyentes películas antibelicistas como "Apocalypse Now" (1979), "Platoon" (1986) y "La chaqueta metálica" ("Full Metal Jacket", 1987), cada una con bandas sonoras mundialmente famosas, entre ellas "El final" ("The End") de "The Doors". Se titula: "Este es el final, mi único amigo" ("This is the end, my only friend").

Cambios en la escena musical

"Hoy en día hay mucha música con conciencia política. Lo que no hay es una gran música que trate sobre las guerras y que, al mismo tiempo, sea muy popular y esté muy extendida", afirmaba Craig Werner, coautor de "Tenemos que salir de este lugar: la banda sonora de la guerra de Vietnam", en su libro allá por 2017.

En la era de los teléfonos inteligentes y el streaming, el consumo de música ha cambiado y los momentos culturales compartidos de los años 60 y 70 han desaparecido en gran medida.

(md/ers)