¿Cremación o calcinación? Las diferencias tras revelación de Gertz sobre Rancho Izaguirre

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ofreció nuevos detalles sobre el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y descartó que este lugar haya funcionado como un crematorio clandestino utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según explicó, las investigaciones arrojaron que no se encontraron indicios de temperaturas superiores a los 200 grados Celsius en el sitio, por lo que los restos humanos hallados no fueron cremados. Pero entonces, ¿fueron calcinados? ¿Cuál es la diferencia entre calcinación y cremación?

¿Qué dijo la FGR sobre el caso del Rancho Izaguirre?

El fiscal aseguró que “el dictamen señala que no podían haber temperaturas arriba de 200 grados” en el Rancho Izaguirre. Aunque no especificó las causas de esta limitación térmica, afirmó que, por ello, el terreno no era un crematorio clandestino.

En cambio, señaló que el lugar fue utilizado por el crimen organizado como centro de reclutamiento y adiestramiento de nuevos integrantes del CJNG.

¿Cuál es la diferencia entre la calcinación y la cremación?

De acuerdo con Tanatos Formación, la calcinación y la cremación comparten el principio de transformación por calor, pero difieren en su propósito y procedimiento.

La calcinación se usa principalmente para alterar químicamente materiales, extrayendo componentes volátiles a temperaturas elevadas, que oscilan entre los 800°C y 1300°C.

Por otro lado, la cremación , o incineración de restos humanos, se lleva a cabo a temperaturas de entre 750°C y 850°C, durante un proceso que dura entre dos y tres horas, con el objetivo de reducir el cuerpo a cenizas.

Según las declaraciones de Gertz Manero, como las temperaturas registradas en el Rancho Izaguirre no superaron los 200 grados, el sitio no puede ser considerado un crematorio clandestino. Sin embargo, confirmó que sí se encontraron restos humanos en el lugar.