Cuba devuelve a prisión a los opositores Ferrer y Navarro

La Justicia del país alega que "incumplieron" las condiciones impuestas para su liberación hace unos meses. Amnistía Internacional tachó de "gravísima" la nueva detención de los activistas.Los históricos opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron detenidos este martes (29.04.2025), apenas tres meses después de su excarcelación condicionada dentro de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, mediado por el Vaticano y alcanzado en enero pasado, denunciaron familiares, activistas y ONG.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba había confirmado este lunes la revocación de sus excarcelaciones asegurando que ambos "incumplieron" las condicionantes que se les impusieron y reiterando que la decisión tiene "sustento legal". "Las salas penales de los tribunales provinciales populares de Matanzas y Santiago de Cuba revocaron la libertad condicional a dos sancionados (...) que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos", aseguró en un comunicado la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo.

No comparecer ante el juez y salir de su ciudad sin autorización

El tribunal subrayó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización opositora muy activa en el este de la isla, no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que había sido convocado por el tribunal provincial de Santiago de Cuba, 900 km al este de La Habana, donde vive. "No sólo no se presentó, si no que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", precisó el Tribunal Supremo.

Un tribunal de la provincia de Matanzas, 100 km al este de La Habana, también revocó la libertad condicional al disidente Félix Navarro, debido a que, "en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución".

Parte del grupo de 553 presos liberados con mediación del Vaticano

Ambos opositores formaron parte de los 553 presos liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano, luego de la decisión del expresidente estadounidense Joe Biden de retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida revocada luego por Donald Trump. El 11 de marzo La Habana anunció haber concluido el proceso de liberación de los 553 presos.

Amnistía Internacional (AI) denunció la "gravísima" detención de Ferrer y Navarro. "Desde su salida de prisión ambos han mantenido su denuncia permanente sobre las violaciones de derechos humanos y su compromiso con sus creencias y la lucha por la libertad", escribió en redes la investigadora de AI para el Caribe, Johanna Cilano. "Lo han hecho a pesar del acoso, las amenazas y la represión constante", añadió.

La ONG Prisoners Defenders agregó que junto a Ferrer fueron arrestadas otras personas, entre ellas miembros de su familia y dos activistas. La hermana de Ferrer, Ana Belkis Ferrer, informó en redes sociales de que su hermano había sido detenido por la policía la madrugada del martes, junto con su esposa, Nelva, su hijo y varios activistas. "Exigimos su liberación inmediata y la de todos los detenidos y presos políticos", declaró en X.

Cuba ha acusado desde hace tiempo a Estados Unidos de apoyar la disidencia de Ferrer en un intento de derrocar al gobierno de la isla. El jefe de la misión estadounidense, Mike Hammer, visitó a Ferrer en febrero en su domicilio de Santiago. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a las solicitudes por parte de Reuters de comentarios sobre el arresto del activista.

lgc (afp, efe, rtr)