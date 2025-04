El antepasado del equidna abandonó el agua por una existencia terrestre en un evento biológico "extremadamente raro"

Al igual que los ornitorrincos, los equidnas son monotremas, un raro grupo de mamíferos que ponen huevos. El antepasado en común de ambos tenía una vida acuática, pero el equidna prefirió quedarse en tierra firme.Un equipo internacional de investigadores propone que el equidna (Tachyglossidae), un peculiar mamífero que pone huevos, evolucionó a partir de un antepasado que vivía en el agua, un acontecimiento biológico "extremadamente raro", según detalla un nuevo estudio publicado el lunes (28.04.2025) en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Con sus poderosas garras excavadoras, púas protectoras y picos muy sensibles, los equidnas, animales que habitan principalmente en Australia y Nueva Guinea, están bien adaptados actualmente a una vida arrastrándose por la maleza del bosque.

Un suceso "extremadamente raro"

Pero ahora, los científicos sugieren que muchos de los rasgos inusuales del equidna se desarrollaron por primera vez hace millones de años, cuando sus antepasados chapoteaban en el agua.

"Estamos hablando de un mamífero semiacuático, que abandonó el agua por una existencia terrestre", dijo la paleontóloga Suzanne Hand, de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

"Aunque sería un suceso extremadamente raro, creemos que eso es lo que ocurrió con los equidnas", agrega.

Antepasado en común con los ornitorrincos

Se cree que los equidnas y otra rareza australiana, el ornitorrinco semiacuático (Ornithorhynchus anatinus), evolucionaron a partir de un antepasado común llamado Kryoryctes cadburyi, que vivió en Australia hace más de 100 millones de años.

Los investigadores estudiaron el único fragmento óseo conocido del K. cadburyi, que fue descubierto hace unos 30 años, entre un conjunto de fósiles en Dinosaur Cove, al sur de Australia.

Los huesos del ornitorrinco eran similares a los de este antiguo antepasado, según Hand, con una estructura gruesa y pesada que servía de lastre para bucear. Los equidnas, en cambio, tenían paredes óseas muy finas que les permitían caminar más fácilmente sobre la tierra, explicó Hand.

Los mamíferos solían regresar al agua

Esto indicaba que los equidnas descendían de un antepasado acuático, pero que habían evolucionado para vivir en tierra, según la investigación.

Era mucho más común que los mamíferos prehistóricos pasaran de la tierra al agua, agrega Hand, mencionando como ejemplos a focas, ballenas, delfines y dugongos.

Rasgos de sus patas

Según los investigadores, estos hallazgos parecen estar respaldados por otros rasgos de los equidnas. Por ejemplo, estos tienen patas traseras orientadas hacia atrás que les ayudan a desplazarse por el suelo cuando excavan.

Según Hand, es posible que estas patas se desarrollaran primero como timones para ayudar a los antepasados de los equidnas a navegar por cursos de agua rápidos.

Un mamífero que pone huevos

Los equidnas también tienen un "reflejo de inmersión" cuando se sumergen en el agua, que indica a su cuerpo que conserve el oxígeno y les ayuda a aguantar la respiración durante más tiempo.

Los equidnas y los ornitorrincos son monotremas, un raro grupo de mamíferos que ponen huevos en lugar de crías vivas.

"Esperamos descubrir otros monotremas ancestrales que nos ayuden a desentrañar la historia primitiva de este fascinante grupo de mamíferos", dice Michael Archer, coautor del estudio.

JU (afp, IFLScience, PLOS One)