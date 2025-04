Consulados de EE. UU. rechazarán todas las visas para el “turismo de parto”

El gobierno de Estados Unidos anunció que puso en marcha un proceso para rechazar las solicitudes de las personas que usen una visa de turista, pero cuyas intenciones son dar a luz en esa nación para a partir de eso sus hijos tengan la nacionalidad estadounidense.

“Es inaceptable que padres extranjeros utilicen una visa de turista con el propósito principal de dar a luz en EE.UU. para obtener la ciudadanía del niño. Con base en la ley de inmigración, los funcionarios consulares estadounidenses rechazan estas solicitudes de visa”, publicó la embajada de ese país en redes sociales.

El gobierno estadounidense llamó a esta particularidad como “turismo de parto”, para frenar que los hijos de migrantes, tanto legales como ilegales, puedan conseguir la nacionalidad para sus hijos que nazcan en ese país.

Desde su primer día en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin al derecho de ciudadanía para los hijos de migrantes; sin embargo, la orden fue suspendida por la Corte Suprema, por lo que los abogados de Trump solicitaron que se desista de tal acción.

“Tres tribunales federales, de Massachusetts, Maryland y Washington, emitieron directivas para suspender temporalmente la orden, que fue firmada por Trump el primer día de su mandato y que declaraba que el gobierno dejaría de considerar ciudadanos a los bebés que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Eso incluiría a niños nacidos de personas que cruzaron al país sin permiso”, destacó New York Times.

Será el 13 de mayo cuando se escuchen los argumentos legales del Trump para acabar con el derecho de los recién nacidos para tener esa nacionalidad.

“El presidente y sus allegados argumentan que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense. En ese sentido, el mandatario y su gobierno han dicho que los hijos de no ciudadanos no están ‘sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos’, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía”, añadió France 24.