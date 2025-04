Los mejores memes tras la “horrible” alerta en celulares en el Simulacro Nacional 2025

El histórico sonido de la alerta sísmica en celulares sorprendió a miles y, como siempre, los mexicanos respondieron con lo mejor de su creatividad: los memes.

Este martes 29 de abril, a las 11:30 horas, se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2025 en diversas ciudades como Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Morelia, Toluca y Oaxaca, y aunque se trataba de una actividad seria de prevención, el inesperado sonido en los teléfonos celulares desató una auténtica memiza nacional.

Por primera vez en la historia, miles de teléfonos sonaron al unísono con el mensaje: “Alerta presidencial: 2025-04-29 11:30 Simulacro Sismo”.

Un texto sobrio acompañado de un sonido estridente que muchos calificaron en redes como “sacado de una película de guerra nuclear”.

“Sonó como si empezara la Tercera Guerra Mundial”

Aunque se trataba de un simulacro, el tono de alerta fue tan fuerte e inesperado que más de uno saltó de su asiento, soltó el café o casi lanza el celular por la ventana, según relataron usuarios en X (antes Twitter).

La reacción fue inmediata: los memes comenzaron a circular minutos después de la alerta, con todo tipo de comparaciones, desde escenas de películas de catástrofes hasta referencias a los Simpsons con Homero saliendo del baño, desnudo y corriendo tras la “alerta sísmica en el celular”.

En otro de los memazos que nos dejó Homero Simpson lo podemos ver con el corazón saliendo de su lugar tras escuchar la “horripilante” alerta sísmica presidencial que llegó a los celulares.

“Si no me muero por un sismo, me muero de un susto”, escribió una usuaria en redes sociales junto a la imagen de un ‘changuito’ bien asustado tras el Simulacro Nacional 2025 en México.

Otro usuario publicó a un Hámster con una cruz, bien espantado, tras el sonido de la alerta sísmica en su celular.

Por último, un perrito pelón, con cara de asustado, fue el memazo que sacaron en redes sociales para confirmar que el sonido de la alerta sísmica “suena bien feo”.