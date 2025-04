Madre de rehenes de Hamas mantiene la esperanza por ver a sus hijos regresar

A más de año y medio desde el ataque perpetrado por el grupo palestino, Hamas, hacia el pueblo de Israel en octubre del 2023, costando la vida de más de mil 200 personas, los sucesos de aquel atentado aún continúan causando traumas y pesos emocionales en los sobrevivientes.

La oscura mañana del 7 de octubre en Israel despertó a la población por medio de sirenas y estallidos que entraban en el territorio, causando pánico y desesperación por salvar sus vidas. Fue cuestión de horas para que el número de integrantes de distintas familias se viera alterado dentro de sus hogares.

Kibutz Nir Oz en la actualidad Foto: (Diego Reyes | Publimetro)

Después de meses de liberaciones de rehenes por partes de Hamas, 59 personas continúan privadas de su libertad, de las cuales se cree que solo 24 de ellos continúan con vida.

El caso de Silvia Cuño es uno de los que más atención ha generado, debido a que sus dos hijos, David y Ariel, llevan más de 570 días secuestrados en las cuevas de Hamas en Gaza, por lo que su madre vive el día a día luchando por mantener la esperanza de volver a verlos en algún momento.

Inicialmente ocho personas de la familia de Silvia fueron secuestradas, de las cuales seis fueron liberadas entre las que se encontraban sus dos nietas y la pareja de su hijo Ariel.

Kibutz Nir Oz en la actualidad Foto: (Diego Reyes | Publimetro)

Gracias al apoyo de la organización Fuente Latina, Publimetro tuvo la oportunidad de conversar de cerca con Silvia Cuño y documentar las secuelas del ataque en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades agrarias en el perímetro de Gaza, en donde uno de cada cuatro habitantes murió o fue secuestrado por operativos de Hamas.

Silvia Cuño aseguró que eran alrededor de las 06:30 horas cuando escuchó el sonido de alarmas y misiles. A pesar de que la región llevaba más de 18 años recibiendo proyectiles desde Gaza en modo constante, la mujer se percató de que este ataque se trataba de algo distinto a los anteriores.

“Comenzaron a estallar los misiles y era uno tras otro. Nos dimos cuenta que no era algo normal, era lo que sospechábamos, una nueva guerra. No paso mucho tiempo cuando mi hijo Ariel nos informó que habían entrado terroristas al kibutz”, declaró.

Kibutz Nir Oz en la actualidad Foto: (Diego Reyes | Publimetro)

Respecto a la liberación de David y Ariel, Silvia Cuño cuenta la manera en que ha salido adelante día a día, recalcando que es el apoyo que ha recibido de los medios de comunicación y las personas cercanas. Además, asegura que fue por medio de uno los rehenes liberados como se enteró que uno de sus hijos seguía con vida.

“Una persona que estuvo junto a David nos comentó que lo vio, en cuanto a Ariel, solo sabemos que también está con vida, nadie lo vio pero lo sabemos. La fuerza me la dan ustedes, la gente que me abraza y me da aliento para seguir adelante”, concluyó.

Los días continuan pasando, creando más agonía entre los familiares de todas las víctimas que esperan volver a reunirse en una mesa de su hogar, rodeados de preguntas sobre si el gobierno de Israel debe aplacarse a las condiciones de Hamas para conseguir la liberación de todas la personas.