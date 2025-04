Estados Unidos se acerca a la recesión tras caída del PIB por aranceles de Trump

La avalancha de aranceles impulsada por el presidente Donald Trump ha sacudido los mercados financieros y alterado los flujos del comercio mundial; esto ha generado incertidumbre entre empresas y consumidores, en un contexto donde la economía de Estados Unidos se contrajo en los primeros meses de su segundo mandato. De continuar esta tendencia, el país podría entrar en recesión .

El miércoles 30 de abril, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), informó que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado a la inflación, creció apenas un 0.3% anual en el primer trimestre del año, lo que representa una fuerte desaceleración respecto al crecimiento del 2.4% registrado en los últimos tres meses de 2024, de acuerdo con el medio estadounidense ABC News.

¿Por qué EE. UU. podría entrar en recesión durante el segundo mandato de Trump?

Expertos señalan que este freno en la economía se debe, en gran parte, al aumento de importaciones. Muchas empresas decidieron adelantar compras y acumular inventario para evitar los nuevos aranceles, lo que distorsionó los datos del PIB.

Las importaciones crecieron más de un 40% a principios del año, ya que las compañías se apresuraron a ingresar productos antes de que entraran en vigor las tarifas propuestas por el presidente Trump en los primeros días de su segundo periodo en la Casa Blanca. En contraste, el gasto del gobierno federal cayó aproximadamente un 5% en el mismo periodo.

Aunque los analistas ya anticipaban que el bajo crecimiento del PIB no significaba una economía débil —sino un efecto temporal por el aumento en las importaciones— el resultado fue inferior a lo que esperaban la mayoría de los economistas, según reportó The New York Times.

De hecho, los datos más confiables sobre el consumo y la inversión empresarial muestran que el crecimiento económico sí se desaceleró en el primer trimestre, pero se mantuvo relativamente sólido.

Desaceleración del PIB podría generar efecto “espejo” en próximos meses

Sin embargo, esa base sólida podría estar debilitándose rápidamente. Los primeros datos trimestrales ya reflejan señales de disrupciones económicas causadas por los aranceles impuestos por Trump, incluso antes de que se conociera el impacto de sus políticas.

Ahora los economistas prevén que las cifras sobre inventarios del primer trimestre podrían ser revisadas al alza cuando se disponga de datos más detallados. De no ser así, según los citados medios, es probable que los inventarios aumenten considerablemente en el siguiente trimestre, lo que podría generar un efecto “espejo” en los próximos meses.

Los analistas anticipan una desaceleración en el gasto y la inversión durante los próximos meses, ya que el alza en los precios —causada por los aranceles— y la incertidumbre harán que muchas empresas pospongan decisiones importantes.