Juez ordena liberar a estudiante palestino detenido en EE. UU.

Mohsen Mahdawi fue detenido al acudir a una cita para obtener la residencia permamente después de haber participado en la protestas de la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza.Un juez federal ordenó el miércoles (30.04.2025) a las autoridades de inmigración estadounidenses la liberación de un estudiante palestino detenido cuando acudió a una cita para su proceso de naturalización por su participación en las protestas de la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza.

Mohsen Mahdawi salió del penal de Saint Albany antes del mediodía y fue recibido entre vítores por un grupo de activistas propalestinos. "Lo voy a decir alto y claro, al presidente de Estados Unidos y a su Gobierno: no me dais miedo", dijo en una declaración improvisada al ser liberado. Además de impugnar su expulsión, Mahdawi acusó al gobierno de Donald Trump de violar la Constitución estadounidense con su persecución de los activistas estudiantiles.

Mahdawi fue detenido el 14 de abril cuando acudió a una entrevista para obtener la residencia permanente (la conocida como 'green card'), según informaron sus abogados. Este palestino nacido en la Cisjordania ocupada por Israel, iba a graduarse el mes próximo y tenía previsto cursar un máster en Columbia este otoño, según la demanda judicial. Es cofundador del movimiento de estudiantes palestinos en la Universidad de Columbia junto a Mahmoud Khalil, al que Trump también ha intentado expulsar desde su detención en marzo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó en su momento la detención de Mahdawi con el argumento de que la presencia en suelo estadounidense de este estudiante y otros como él, con lo que llamó tendencias antisemitas, era lesiva para los intereses de Washington, del mismo modo que dice que los visados que el país concede son "un privilegio" que pueden revocarse en función de los intereses nacionales.

"¿Qué me han hecho? Me han detenido. ¿Por qué motivo? Porque alcé la voz y dije no a la guerra, sí a la paz", dijo Mahdawi hoy. Un juez había ordenado previamente que Mahdawi permaneciera en el estado de Vermont (noreste), después de que las autoridades de inmigración transfirieron rápidamente a otros estudiantes detenidos a otras jurisdicciones para esquivar a la Justicia o buscar estados más favorables a las políticas antiinmigración de Trump.

lgc (afp, efe)