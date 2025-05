Colombia: Petro defiende sus reformas en marcha multitudinaria

Miles protestaron en Bogotá contra el Legislativo, que se niega a aprobar los proyectos de ley del Ejecutivo para modificar los sistemas de trabajo y salud.Con la espada del héroe de la independencia Simón Bolívar en la mano, el presidente de ColombiaGustavo Petro defendió el jueves (01.05.2025) sus reformas de izquierda en una marcha multitudinaria para presionar al Congreso, que debe decidir si aprueba una consulta popular propuesta por el gobierno.

En ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, miles de personas atendieron el llamado del mandatario para protestar contra el Legislativo, que se niega a aprobar sus proyectos de ley para modificar los sistemas de trabajo y salud.

Petro asegura que se trata de un "bloqueo institucional" contra el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, por lo que promueve una consulta popular para que los ciudadanos voten a favor o en contra de las reformas.

En el corazón de la capital, el presidente sacó de una urna de cristal la espada del libertador Simón Bolívar y por primera vez desde su llegada al poder la levantó con sus manos cubiertas con guantes de látex. "La espada de Bolívar nos comanda y nos guía en esta lucha por la libertad", dijo.

El presidente también ondeó una bandera de la Guerra a Muerte, un decreto de Bolívar para promover la lucha radical por la independencia.

"Libertad o muerte: este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos (tontos)", añadió.

Los dos filtros

El Congreso debe aprobar 12 preguntas que presentó el gobierno para que sean incluidas en la consulta popular. Petro ha advertido a los legisladores que si no les dan el visto bueno, las aprobará por decreto. Si la Cámara Alta no las avala con 53 de sus 105 votos, no habrá proceso electoral.

El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos un tercio del padrón electoral, es decir 13,6 millones de personas, deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.

La oposición sostiene que el mandatario en realidad intenta ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.

La espada de Bolívar es un símbolo del M-19, la guerrilla a la que perteneció Petro en su juventud. En 1974 esa organización la robó de un museo y la mantuvo en la clandestinidad. En 1991 la devolvió antes de firmar la paz.

