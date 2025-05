¿Mantener el control ruso de Crimea? Los tártaros de la península responden

"Crimea permanecerá con Rusia", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al establecer la agenda de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa. ¿Qué opinan los habitantes sobre este plan?Como parte de su "plan de paz", el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a reconocer permanentemente la anexionada península ucraniana de Crimea como territorio ruso. En Ucrania, DW conversó con representantes de los tártaros de Crimea, los habitantes originarios de la península, para conocer su opinión.

"Esta lucha continuará"

"Sabemos perfectamente cómo es Rusia. Es la sucesora de la Unión Soviética, que en su día deportó a mi madre y a mi abuela", dice una mujer que ahora vive en Crimea y prefiere permanecer en el anonimato. "Nos llevó medio siglo regresar a nuestra patria y no volveremos a irnos. Esperaremos aquí el regreso del Estado ucraniano", afirma.

"Nuestro pueblo ha luchado por el derecho a vivir en su propia tierra. Por eso esta lucha continuará, independientemente de la situación política", expresa otra residente de la península que también prefiere permanecer en el anonimato. Señala que la opresión de la población indígena comenzó con la conquista de Crimea por parte de la Rusia zarista.

Continuó bajo la Unión Soviética tras la Revolución Rusa, y en 1944, los tártaros de Crimea fueron deportados a Asia Central. Solo se les permitió regresar a su patria en la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética y recibir permiso de Ucrania, que había obtenido la independencia. En 2014, Crimea volvió a caer bajo ocupación rusa y muchos tártaros crimeos fueron perseguidos por su postura proucraniana y obligados a abandonar su patria.

En aquel momento, afirma la segunda mujer anónima, los tártaros de Crimea estaban decepcionados porque el gobierno ucraniano no había luchado "para mantener la península como parte de Ucrania".

Hoy, dice que se sentiría aliviada si una decisión política pusiera fin a las muertes diarias de la guerra en Ucrania. "Por otro lado, muchos creen que si Ucrania reconociera los territorios ocupados como rusos, todas esas vidas se habrían sacrificado en vano en defensa de la independencia y la condición de Estado de Ucrania".

En su opinión, el tratado de paz que se está debatiendo legitimaría las concesiones territoriales a Rusia. Y teme que en ese caso las personas en los territorios ocupados podrían convertirse en prisioneros políticos porque allí se aplicaría la legislación rusa.

Estados Unidos, "líder en la protección de los derechos humanos y un bastión de la democracia"

El debate sobre ceder territorio a Rusia "por supuesto genera una reacción negativa, tanto en la mente como en el corazón", señala Nariman Dzhelyal, primer vicepresidente del Mejlis, el órgano representativo de los tártaros de Crimea, y expreso político.

"Durante los años de ocupación de Crimea y la agresión rusa, hemos dependido de Estados Unidos. Para la mayoría de los ucranianos y ciertos residentes de Crimea, Estados Unidos siempre ha sido un líder en la protección de los derechos humanos y un bastión de la democracia. Y ahora estamos experimentando un cambio radical, un pragmatismo comercial", explica.

Como órgano ejecutivo central de los tártaros de Crimea, el Mejlis fue clasificado "organización extremista" y prohibido por la Federación Rusa en abril de 2016.

Dzhelyal destaca la postura de principios del gobierno ucraniano, que se niega a reconocer a Crimea como parte de Rusia. "Ucrania, en realidad, puede hacer poco por la población local. Por eso, actos simbólicos como las declaraciones de que no reconocerá la anexión de Crimea y que desea reintegrarla a Ucrania son el vínculo más importante entre nuestro pueblo y el territorio libre de Ucrania", explica. "Aceptar la propuesta de Trump y sus representantes rompería este vínculo".

"Península del miedo"

"Nuestro pueblo nunca confiará en el imperio ruso", sentencia Seydamet Mustafayev, un refugiado de Crimea, quien habla de una "península del miedo".

"No veo ningún acuerdo de paz con Vladimir Putin. Siempre he sido pacifista y quiero vivir en paz. Pero no entiendo cómo se puede negociar con esta persona cuando su objetivo es destruir la identidad ucraniana", declara a DW.

Mustafayev espera que la guerra ruso-ucraniana finalice con la liberación de Crimea, tal y como comenzó con la ocupación de la península. Cree que un acuerdo de paz con concesiones territoriales conduciría inevitablemente a una guerra mundial.

"No lucho por eso"

Para los soldados ucranianos tártaros de Crimea con los que DW habló, las condiciones para el fin de la guerra dependen en gran medida de Ucrania. Un soldado apodado "Tataryn" afirma que nadie puede presionar a Ucrania para que haga concesiones territoriales.

"Ucrania ahora tiene un ejército que detuvo al ejército ruso en 2022 y destruyó su potencial. Ahora lucha no solo gracias a las armas estadounidenses, sino también con las suyas", afirma. Reconocer la anexión rusa de Crimea sentaría un peligroso precedente que podría desencadenar conflictos armados por reivindicaciones territoriales en todo el mundo. "Puedes renunciar a todo, pero no a tu propio país. No lucho por eso".

Un acuerdo no significa abandonar los principios

"La soberanía, la integridad territorial y los derechos de los ucranianos bajo ocupación son innegociables", asegura Tamila Tasheva, diputada del Parlamento ucraniano. Fue representante permanente del presidente de Ucrania en la República Autónoma de Crimea de 2022 a 2024. "Reconocer Crimea como parte de Rusia no solo significaría ceder el territorio, sino también negar la experiencia de persecución, arresto y deportación que han sufrido los ucranianos y los tártaros de Crimea en la península", dice a DW.

En su opinión, un acuerdo de paz justo se basaría en el derecho internacional. Sin embargo, un "acuerdo realista", afirma, no implicaría necesariamente renunciar a los principios, sino que podría ser un proceso gradual. "Estamos dispuestos al diálogo para buscar soluciones, pero nunca reconoceremos la ocupación como algo normal".

(rr/dzc)