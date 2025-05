Putin: Rusia tiene fuerzas para ganar sin usar armas nucleares

El dirigente ruso protagoniza un documental a propósito de los 25 años desde que asumió el control de Rusia, cuyos extractos han comenzado a difundirse en la prensa del país.El líder ruso, Vladimir Putin, aseguró que su país cuenta con fuerzas suficientes para ganar sin recurrir a armas nucleares la guerra que él mismo lanzó contra Ucrania. Las declaraciones las dio en un documental que será emitido por televisión este domingo (04.05.2025) con motivo del 25 aniversario de su primera investidura como jefe del Estado, que se cumple el próximo 7 de mayo, y cuyos fragmentos ha comenzado a difundir la prensa rusa.

"Nos querían provocar para que cometiésemos errores. Pero no había necesidad de utilizar las armas a las que usted se refirió. Y confío en que no será necesario", dice el dirigente de 72 años a su interlocutor, que le pregunta por una escalada nuclear. Según Putin, hay "suficientes fuerzas y recursos para llevar a una conclusión lógica lo comenzado en 2022 con el resultado que necesita Rusia".

En el documental, que será proyectado la noche de este domingo y fue anunciado el pasado viernes por el periodista Pavel Zarubin, uno de los autores de la película, se ve a Putin sentado junto a un retrato del zar Alejandro III, un conservador que dirigió Rusia en el siglo XIX y que reprimió la disidencia. El documental propagandístico se titula "Rusia, Kremlin, Putin, 25 años”.

Respira el mismo aire

La primera investidura de Putin como presidente de Rusia tuvo lugar el 7 de mayo de 2000 tras ganar, con el 52,94 por ciento de los votos, las elecciones presidenciales anticipadas de marzo de ese mismo año a las que concurrió como presidente en funciones tras la dimisión de Boris Yeltsin, su antecesor.

Desde entonces, con la excepción de la de 2008, cuando Dmitri Medvedev, su delfín, asumió la Presidencia para un período de cuatro años, Putin, que reprime a la oposición y a la prensa, ha sumado otras cuatro investiduras gracias a las modificaciones a la Constitución, que inicialmente permitía solamente el ejercicio de dos mandatos presidenciales.

En la película, cuidadosamente coreografiada, se ofrece a los espectadores una mirada poco conocida de la vida de Putin, quien aparece ante las cámaras ofreciendo chocolates y leche fermentada . "No me siento como los políticos", dice el político en otro extracto de la filmación. "Sigo respirando el mismo aire que millones de ciudadanos rusos. Dios quiera que eso siga así tanto como sea posible, y que no desaparezca".

DZC (EFE, Reuters)