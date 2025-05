¿Por qué el nuevo canciller, Friedrich Merz, es tan impopular?

La popularidad de Friedrich Merz, recién electo canciller de Alemania, ha ido cayendo sostenidamente en los últimos meses. Estas son algunas de las causas.Friedrich Merz no ha podido celebrar a gusto su elección como canciller de Alemania, este 6 de mayo de 2025. Demasiados sobresaltos hubo en la jornada, que comenzó con una debacle en el Parlamento, ya que le fue necesaria una segunda votación para obtener la mayoría absoluta.

Al margen de lo ocurrido en el Bundestag, la popularidad del jefe de la Unión Cristianodemócrata (CDU) parece ir en permanente declive. Según una encuesta realizada en abril de 2025 por el instituto Forsa, por encargo de la revista Stern, solo el 21 por ciento de los consultados lo considera fiable; un tres por ciento menos que en enero, y un nueve por ciento menos que en agosto del año pasado.

La misma encuesta reveló que solo un 40 por ciento estima que Merz es un líder fuerte, y únicamente el 27 por ciento piensa que "sabe lo que le preocupa a la gente”. Pero hay un aspecto en el que una mayoría le da el visto bueno: cerca del 60 por ciento de los entrevistados cree que "habla en forma comprensible”.

Pérdida de representatividad

No es sorpresa que Merz no goce de una gran popularidad. Pero no todo es culpa suya, a juicio de Ursula Münch, directora de la Academia Tutzin de Educación Política, de Baviera. "Las circunstancias son muy diferentes a las que había antes”, comenta Münch a DW.

Y es que a Merz no le ha tocado un momento político muy afortunado. En lenguaje común, se suele denominar "gran coalición” al tipo de alianza que lidera, formada por los partidos CDU y los socialdemócratas del SPD. Ambas formaciones representaron durante décadas a la mayoría del electorado alemán (a veces incluso a más del 80 por ciento).

Pero, en el fragmentado escenario de 2025, en el que han surgido muchos nuevos actores, los dos grandes partidos de centro aglutinan, a lo sumo, a un 45 por ciento de los votantes.

Los problemas de credibilidad de Merz

Hay dos razones por las que la percepción de la fiabilidad de Merz podría haber caído en los últimos meses. En enero, Merz faltó a su propia palabra cuando se convirtió en el primer líder de la CDU en sacar adelante una moción en el Bundestag con el apoyo del partido Alternativa para Alemania (AfD),catalogado recientemente como de extrema derecha por el servicio de inteligencia alemán.

Sin embargo, a los partidarios de la CDU les pareció aún más grave el giro que Merz dio unas semanas después: en marzo, el líder conservador acordó con el SPD y los Verdes una reforma del tope de deuda fiscal, lo que allanó el camino para contraer nuevos créditos por hasta 1 billón de euros (1,14 billones de dólares), algo que había descartado expresamente durante toda la campaña electoral.

Como era de esperar, muchos de sus votantes se sintieron traicionados. En una encuesta de la cadena pública ZDF en aquel momento, alrededor del 73 por ciento de los alemanes coincidieron en que había engañado a los votantes, incluido un 44 por ciento de los partidarios de la CDU.

Impopular entre las mujeres jóvenes

Los problemas de imagen de Merz son, sin embargo, de antigua data. Una encuesta de marzo de 2024 indicó que era el candidato favorito de solo un nueve por ciento de las mujeres de entre 18 y 29 años.

Las acusaciones de misoginia de que ha sido blanco podrían explicar su escasa popularidad entre el electorado femenino. En 1997, Merz fue uno de los miembros del Bundestag que votó en contra de tipificar como delito la violación dentro del matrimonio.

Merz también es impopular en el este de Alemania, donde en las encuestas previas a las elecciones lo situó por detrás de Alice Weidel, de AfD, y de Olaf Scholz, del SPD, en parte, al parecer, por su actitud beligerante hacia Rusia.

