¿Ronroneo en prisión? Proponen “gatoterapia” para una reinserción exitosa

Para lograr una reinserción social exitosa, Rebeca Peralta, diputada en el Congreso local, propuso la “gatoterapia” para los ex reclusos, ya que esto ayudará a fomentar la empatía y mejorar el autoestima.

“Solo los animales tienen la capacidad única de ofrecer afecto sin sin juicios y compañía sin condiciones, lo que resulta una herramienta poderosa para la transformación personal”, expresó.

Desde la tribuna, la legisladora indicó que los Centros de Reclusión suelen ser asociados con la dureza y el aislamiento, por lo que tener pequeños momentos de afecto es posible a la presencia de gatos en los centros.

“Aquí es donde entra la maravillosa posibilidad de la terapia asistida con los animales y en particular con los gatos, no se trata de tener seres vivos no humanos en los centros, sino que conlleva una intervención pensada en el vínculo”, apuntó.

Llama a impulsar la propuesta

La diputada Peralta llamó a las distintas fuerzas políticas a apoyar su propuesta, ya que está abrirá la puerta a una forma innovadora de rehabilitación y cambio de reinserción social.

“Los invito a que apoyen esta propuesta y que juntos abramos la puerta a esta forma innovadora y compasiva de fomentar la rehabilitación y el cambio a la reinserción exitosa”, apuntó.